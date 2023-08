Coforge Limited est une entreprise de solutions de technologies de l'information (TI) basée en Inde. Elle est engagée dans le développement et la maintenance d'applications, les services gérés, l'informatique en nuage et l'externalisation des processus d'affaires. La société fournit des services de conseil en programmation informatique et des activités connexes. Ses secteurs géographiques comprennent les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), l'Asie-Pacifique (APAC) et l'Inde. Elle propose diverses technologies, telles que l'ingénierie de produits, l'écosystème salesforce, l'intégration numérique, les services numériques, l'intelligence artificielle, les données et la perspicacité, l'automatisation des processus numériques, les services de gestion du cloud et des infrastructures, les services de cybersécurité, les services d'applications et de produits systèmes et les services d'ingénierie d'applications avancées. Son écosystème Salesforce comprend Salesforce, Mulesoft et Tableau. Son automatisation des processus numériques comprend Appian, Pega et OutSystems. Ses services de gestion du cloud et des infrastructures comprennent Anyplace Workplace et Anywhere Data Center.

Secteur Services et conseils en informatique