L'entreprise indienne Coforge affiche un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre grâce à l'obtention de nouveaux contrats.

Le bénéfice de 2,01 milliards de roupies indiennes (24,3 millions de dollars) de la société au cours du trimestre était supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,97 milliard de roupies, selon les données IBES de Refinitiv.

Le fournisseur de services informatiques a déclaré que le revenu des opérations a bondi de 24,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 19,59 milliards de roupies, stimulé par d'importantes commandes de sociétés d'assurance, de banques et de services financiers.

L'industrie indienne de l'externalisation a réalisé des milliards de dollars de revenus depuis le début de la pandémie en numérisant les infrastructures informatiques pour diverses entreprises américaines et européennes, qui ont adopté des politiques de travail à distance ou hybride.

Coforge a déclaré avoir signé deux contrats d'une valeur supérieure à 30 millions de dollars au cours du trimestre, après avoir décroché deux gros contrats, dont un de plus de 50 millions de dollars, au trimestre précédent.

Les prises de commandes de la société sont restées supérieures à 300 millions de dollars pour le troisième trimestre consécutif, atteignant 304 millions de dollars au cours de la dernière période de trois mois.

Les principales entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information ont donné des prévisions prudentes jusqu'à présent dans un contexte d'incertitude économique mondiale.

Alors que le numéro un, Tata Consultancy Services, a déclaré que les clients prenaient plus de temps pour se décider sur des contrats plus importants, Infosys a resserré ses prévisions pour l'année entière et Wipro a donné des perspectives décevantes pour le trimestre en cours.

L'attrition de Coforge a diminué de 160 points de base séquentiellement au cours du dernier trimestre et son effectif était de 22 991 personnes au 30 septembre.

Les actions de la société ont chuté d'environ 35% cette année jusqu'à la clôture de jeudi. (1 $ = 82,6180 roupies indiennes)