Le bénéfice du troisième trimestre de l'entreprise indienne Coforge augmente grâce aux contrats remportés

L'industrie indienne de l'externalisation profite des commandes des États-Unis et de l'Europe, où les entreprises ont opéré un passage agressif aux systèmes basés sur le cloud pendant la pandémie, et sont toujours à la recherche de divers services basés sur le cloud et la migration numérique. Coforge, qui est en concurrence avec de grandes entreprises d'externalisation comme Tata Consultancy Services et Wipro, a déclaré avoir remporté cinq gros contrats au cours du trimestre, dont un de plus de 50 millions de dollars et deux gros contrats de plus de 30 millions de dollars au trimestre précédent. Le bénéfice consolidé a augmenté à 2,28 milliards de roupies (28,06 millions de dollars) au cours du troisième trimestre clos le 31 décembre, contre 1,84 milliard de roupies un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société déclare un bénéfice net de 2,21 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv.

Les revenus provenant des États-Unis et de l'Europe, qui représentent environ 80 % du revenu total de la société, ont augmenté au troisième trimestre, malgré les inquiétudes croissantes concernant la croissance et les dépenses technologiques sur les marchés d'exportation, en particulier en Europe.

La société a également déclaré qu'elle avait réduit les risques liés à son profil d'exploitation en diminuant la concentration de clients, tandis que l'attrition a diminué de 15,8 % par rapport à 16,3 % en glissement annuel.

Ses revenus d'exploitation ont bondi de 24 % pour atteindre 20,56 milliards de roupies, aidés par les grosses commandes des compagnies d'assurance, des banques et des services financiers.

Toutefois, la marge bénéficiaire avant intérêts et impôts a chuté à 14,45 %, contre 14,90 % l'année précédente. Les coûts des employés et d'autres dépenses ont eu un impact sur la marge

(1 $ = 81,2400 roupies indiennes)