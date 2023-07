Cogeco Communications Inc. est une entreprise de télécommunications canadienne qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline. Elle fournit des services Internet, vidéo et téléphoniques à des clients résidentiels et commerciaux au Québec et en Ontario au Canada, ainsi que dans treize États des États-Unis. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Les télécommunications canadiennes et les télécommunications américaines. Les activités de télécommunications canadiennes sont exercées par Cogeco Connexion dans les provinces de Québec et d'Ontario. Les activités de télécommunications américaines sont exercées par Breezeline dans 13 États, dont le Connecticut, le Delaware, la Floride, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Hampshire, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, la Virginie et la Virginie-Occidentale. Elle fournit aux clients résidentiels et aux petites entreprises des services Internet, vidéo et de téléphonie par le biais de ses réseaux câblés bidirectionnels à large bande. Ses services forfaitaires comprennent une assistance technique et des services de sécurité.

