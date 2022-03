Cogeco Communications : Rapport ESG et de développement durable 2020-2021

Des avancées très importantes ont été réalisées en matière de gouvernance pour ce qui est d'assurer un suivi et une surveillance continus des sujets ESG clés. Depuis le début de l'exercice 2020, notre comité directeur chargé de la Responsabilité sociale d'entreprise (RSE) se réunit plus fréquemment, trimestriellement plutôt que semestriellement. Depuis décembre 2020, en plus de considérer et d'intégrer l'ESG dans notre processus global de gestion des risques, nous avons établi les cinq risques ESG d'entreprise les plus importants pour Cogeco dans le cadre de notre processus de planification annuelle. Au cours de l'exercice 2021, nous avons

canadienne à se doter d'une cible de réduction des émissions fondée sur la science approuvée par l'initiative Science Based Targets; d'obtenir une note de « A » pour notre réponse au questionnaire 2021 du CDP sur les changements climatiques; et devenir signataire du Pacte mondial des Nations Unies. En novembre 2021, Cogeco fut aussi l'une des 45 sociétés à l'échelle mondiale à recevoir le sceau inaugural Terra Carta, une initiative de Son Altesse Royale le prince de Galles qui reconnaît les sociétés qui tracent la voie dans leur secteur vers la création de marchés véritablement durables. En 2020 et 2021, c'est avec fierté que Cogeco a reçu la certification « Entreprise généreuse » d'Imagine Canada, un prix qui reconnaît le leadership exceptionnel en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale

Nous avons fait des progrès importants dans le cadre des initiatives appuyant nos stratégies visant la réduction de notre empreinte environ- nementale et la lutte contre les changements climatiques. En janvier 2021, nous avons établi une cible de réduction des émissions fondée sur la science approuvée et conforme aux niveaux requis pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 ° C. En octobre, nous avons élargi cet engagement en augmentant le niveau de notre engagement Business Ambition for 1,5°C pour y inclure un objectif de zéro émission nette dans l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2050. Nous avons donné suite à cet engagement en décembre en publiant notre premier Plan d'action pour le climat et rapport conforme au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), décrivant nos stratégies pour atteindre nos cibles de réduction des émissions, tout en atténuant et en gérant les risques et en maximisant les opportunités liés au climat, conformément au cadre du GIFCC.

risques d'entreprise ainsi qu'à notre comité d'audit de l'évolution des risques, notamment des causes de ces cinq risques ESG d'entreprise les plus importants et des mesures pour les atténuer. Finalement, depuis le début de l'exercice 2022, le conseil d'administration est dorénavant responsable du plus haut niveau de surveillance des facteurs ESG, ce dernier examinant chaque trimestre la stratégie, les objectifs, la performance et les initiatives ESG de la société.

Pour nous assurer de bien comprendre les enjeux ESG qui sont les plus importants pour nos parties prenantes, nous avons mené notre cinquième exercice de matérialité et consulté nos principaux groupes de parties prenantes afin de recueillir des informations sur ce qui compte pour eux. Les sujets ESG prioritaires établis dans le cadre de cette évaluation sont présentés dans ce rapport ainsi que leurs impacts sur nos activités et nos actions d'entreprise afin que nous continuions à intégrer la gestion de ces enjeux dans notre stratégie de développement durable. Puisque la diversité et l'inclusion demeurent une priorité pour Cogeco et nos parties prenantes, nous avons poursuivi nos efforts dans ce domaine, dévoilant notre engagement envers la diversité et l'inclusion et établissant aussi un comité de direction sur la diversité et l'inclusion pour créer et mettre en œuvre des plans d'action concrets soutenant cet engagement. Pour soutenir nos clients et nos communautés, nous investissons activement dans nos opérations et nos réseaux afin de continuer à offrir des vitesses Internet de plus en plus rapides et des produits hautement performants, tout en élargissant notre réseau de large bande à de nouvelles régions afin de contribuer à combler le fossé numérique qui existe entre les grands centres urbains et les régions rurales. Grâce à notre réseau de

23 stations de radio, nous continuons aussi d'investir dans la création et la diffusion d'informations locales et de contenu musical de grande qualité qui suscitent des émotions et touchent les gens par l'entremise de plateformes traditionnelles, mobiles et numériques. L'engagement communautaire fait partie de nos valeurs fondamentales depuis la fondation de la société en 1957. Par conséquent, nous continuons