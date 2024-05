ma connaissance, et après avoir exercé une diligence raisonnable, je confirme que les renseignements contenus dans le rapport sont vrais, exacts et complets à tous les égards importants aux fins de l'application de la Loi, pour l'année de déclaration susmentionnée.

Selon l'Organisation internationale du Travail (OIT)(1), à tout moment durant l'année 2021, 27,6 millions de personnes étaient soumises au travail forcé. L'esclavage moderne est l'un des enjeux les plus complexes et les plus importants de notre époque en matière de droits de la personne, et Cogeco s'engage à faire sa part pour lutter contre ce problème universel. Par conséquent, nous nous engageons à veiller à ce que les droits fondamentaux de nos employés et des personnes faisant partie de notre chaîne d'approvisionnement soient toujours respectés. Cogeco est signataire du Pacte mondial des Nations Unies, qui réaffirme notre engagement à respecter et à défendre les droits universels de la personne, à mettre en œuvre des pratiques de travail décentes, à réduire l'impact sur l'environnement et à mettre en place des mécanismes de lutte contre la corruption.

le travail forcé et le travail des enfants afin de se conformer à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement (2023) au Canada.

Nous sommes heureux de vous faire part de notre Rapport de déclaration contre l'esclavage moderne 2023, qui donne un aperçu des mécanismes de gouvernance et des processus opérationnels que nous avons établis et mis en œuvre pour prévenir ou détecter et atténuer les risques d'esclavage moderne chez Cogeco et au sein de notre chaîne d'approvisionnement. Cette déclaration porte particulièrement sur

Je fais l'attestation ci-dessus en ma qualité d'administrateur des conseils d'administration de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. pour et au nom des conseils d'administration de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc.

FRÉDÉRIC PERRON

Président et chef de la direction et administrateur de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc.

Signée le 11 avril, 2024

J'ai l'autorité de lier Cogeco inc. et Cogeco Communications inc.