Cogeco Communications : T2-2022 Fiche de l'investisseur

À propos de Cogeco Communications

T2 2022

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis. Pour en savoir plus sur la stratégie de croissance de Cogeco Communications et sur son engagement à soutenir ses communautés, à promouvoir une croissance inclusive et à lutter contre les changements climatiques, veuillez nous visiter en ligne à corpo.cogeco.com/cca/fr.

Secteur des Services à large bande canadiens

• 2e câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec

• Soutien client supérieur offert localement

• Partenariat avec les gouvernements afin d'étendre notre réseau dans les régions mal desservies

• Marge du BAIIA ajusté(2) la plus élevée de l'industrie à 54 % pour l'exercice 2021 et génération importante de flux de trésorerie

• 1 Gig Internet offert à près de 72 % de notre zone de couverture

En millions de dollars canadiens

Secteur des Services à large bande américains

• 8e câblodistributeur en importance aux États-Unis

• Solide expérience dans l'intégration réussie d'acquisitions importantes

• Bien positionné en tant que consolidateur de câblodistributeurs régionaux ciblés

• Opportunité d'expansion dans les territoires adjacents

• BAIIA ajusté(2) et marge(2) en croissance contribuant à la génération de flux de trésorerie disponibles(2)

• 1 Gig Internet offert à près de 97 % de notre zone de couverture

En millions de dollars canadiens

1) Produits 2) BAIIA ajusté(2) 1) Produits 2) BAIIA ajusté(2) 1 288 700 1 097 496 EXERCICE 2020 EXERCICE 2020 EXERCICE 2020 EXERCICE 2020 EXERCICE 2021 1 393 EXERCICE 2021 751 EXERCICE 2021 1 117 EXERCICE 2021 512 DOUZE 1 428 DOUZE 756 DOUZE 1 277 DOUZE 589 DERNIERS MOIS(1) DERNIERS MOIS(1) DERNIERS MOIS(1)(3) DERNIERS MOIS(1)(3)

Stratégies et objectifs de l'entreprise

Information sur les actions (au 28 février 2022)

Dividende par trimestre ou de 2,82 $(4)

pour l'exercice 2022 ................................................................... 0,705 $

Croissance du dividende (par rapport à T2 2021) ..................... +10,2 % Capitalisation boursière ......................................................... 4 694 M$

Actions à droits de vote multiples et actions subalternes à droit de vote en circulation ......................................................... 46 M

Notre vision est de procurer la meilleure valeur durable à nos parties prenantes, qu'il s'agisse de nos clients, de nos communautés, de nos employés, de nos fournisseurs ou de nos actionnaires, à partir des piliers de croissance suivants :

1) Offrir une expérience client distinctive en mettant l'accent sur les besoins de nos clients.

2) Habiliter nos collègues à s'accomplir par l'entremise d'une expérience personnalisée, inclusive et engageante.

3) Construire des réseaux performants et résilients.

4) Accroître notre portée géographique et développer de nouveaux segments de marché.

5) Bâtir une marque forte et socialement responsable.

6) Optimiser l'efficacité opérationnelle et accroître les synergies.

Projections financières révisées pour l'exercice 2022

En millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages Projections révisées* Exercice 2022 (selon un taux de change constant)(2)(7) Projections financières Produits Augmentation de 15 % à 17 %(8) BAIIA ajusté(2) Augmentation de 14 % à 16 %(8) Acquisitions d'immobilisations corporelles(5) 720 $ à 750 $ Intensité du capital(2) Environ 25 % (19 % excluant les projets d'expansion) Flux de trésorerie disponibles(2)(6) Diminution de 13 % à 23 % Augmentation de 16 % à 26 % (excluant les projets d'expansion) *Tel que publié le 13 avril 2022

Services à large bande canadiens Services à large bande américains Total Unités de service primaire(9) 1 991 371 1 227 850 3 219 221 Internet 921 043 719 608 1 640 651 Vidéo 667 629 339 021 1 006 650 Téléphonie 402 699 169 221 571 920

Faits saillants financiers consolidés

En millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les pourcentages Exercice 2021 $ T2 Cumul à ce jour 2022 $ T2 Cumul à ce jour 2021 $ T2 2022 $ T2 2021 $ Variation % Variation selon un taux de change constant(2)(11) % Produits 2 510 1 447 1 253 729 635 14,8 15,0 BAIIA ajusté(2) 1 206 698 618 349 307 13,7 13,8 Bénéfice de la période 432 237 225 120 111 8,5 Bénéfice par action - de base(10) 8,47 4,69 4,39 2,40 2,16 11,1 Acquisitions d'immobilisations corporelles(5) 533 283 231 142 115 23,4 23,6 Intensité du capital(2) 21,2 % 19,6 % 18,5 % 19,5 % 18,2 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 019 568 473 281 231 21,6 Flux de trésorerie disponibles(2) 487 285 283 153 143 7,2 7,2

Secteurs opérationnels

En millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages

Produits BAIIA ajusté(2)

Services à large bande canadiens Services à large bande américains T2 2022 $ T2 2021 $ Variation % Variation selon un taux de change constant(2)(11) % T2 2022 $ T2 2021 $ Variation % Variation selon un taux de change constant(2)(11) % 362 355 2,1 2,1 366 280 31,0 31,3 193 190 1,7 1,7 170 130 31,1 31,4

Note : Cette Fiche de l'investisseur comporte des mesures financières non conformes aux normes IFRS et doit être lue en parallèle avec les renseignements plus détaillés inclus dans le rapport annuel 2021 et le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2022 de Cogeco Communications.

[1] Douze derniers mois clos le 28 février 2022.

[2] Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, l'intensité du capital, les flux de trésorerie disponibles et le taux de change constant sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS. On peut consulter le rapprochement des données financières historiques avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS dans le rapport annuel 2021 et le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2022 de Cogeco Communications.

[3] Comprend six mois de résultats financiers de l'acquisition des systèmes de câblodistribution de WideOpenWest, Inc. en Ohio (les « systèmes de câblodistribution en Ohio »), conclue le 1er septembre 2021.

[4] Basé sur un dividende trimestriel annualisé de 0,705 $ par action déclaré les 11 novembre 2021, 13 janvier 2022 et 13 avril 2022. Le dividende est approuvé sur une base trimestrielle par le conseil d'administration et il n'y a aucune assurance qu'il demeurera au niveau actuel.

[5] Excluant l'acquisition sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre. Les projections financières révisées pour l'exercice 2022, comprennent des projets d'expansion du réseau se chiffrant environ entre 180 millions $ et 200 millions $, déduction faite des subventions gouvernementales.

[6]

Le taux d'imposition effectif présumé pour les impôts exigibles est d'environ 11 %. Comprend des coûts d'acquisition et d'intégration d'environ 30 millions $ liés à l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio.

[7] Les projections financières révisées pour l'exercice 2022 sont fondées sur le taux de change moyen en vigueur pour l'exercice 2021 de 1,2691 $ CA pour 1 $ US.

[8] L'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio devrait avoir une incidence positive d'environ 11,5 % sur les produits consolidés et de 11 % sur le BAIIA ajusté consolidé de l'exercice 2022.

[9] Les unités de service primaire comprennent les clients Internet, vidéo et téléphonie.

[10] Basé sur le bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société.

[11] Pour le trimestre clos le 28 février 2022, les résultats financiers sont convertis selon le taux de change moyen en vigueur pour la période correspondante de l'exercice 2021, qui était de 1,2744 $ CA pour 1 $ US.

Mise en garde au sujet des énoncés de nature prospective

Certains énoncés faits dans cette Fiche de l'investisseur, y compris les énoncés décrits aux rubriques «Stratégies et objectifs de l'entreprise» et « Projections financières révisées pour l'exercice 2022 » du rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2022, pourraient constituer des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires. Bien que nous considérions ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont nous disposions au 13 avril 2022, elles pourraient se révéler inexactes. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les incertitudes et les principaux facteurs de risque qui sont décrits dans le rapport annuel 2021 et le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2022, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles.