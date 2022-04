Cogeco Communications : T2-2022 Rapport aux gestionnaires

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES

Trimestre et semestre clos le 28 février 2022

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Trimestres clos les 28 février

Semestres clos les 28 février

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action)

2022 $

2021 Variation constant(1)(2) change(1) Variation Variation selon un selon un taux de Incidence taux de Incidence change du taux de change du taux de 2021 Variation constant(1)(2) change(1)

$

%

%

$

2022 $

$

%

%

$

Opérations

Produits BAIIA ajusté(2)

Marge du BAIIA ajusté(2)

728 549 349 087 47,9 %

634 548 14,8

15,0 (1 007) 1 447 090 306 994 13,7 48,4 %

13,8 (410)

698 374 48,3 %

1 253 461 618 087

15,4 13,0

16,9 (18 693)

14,4 (8 442)

49,3 %

Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(3)

1 451

2 330 (37,7)

20 086

3 545

-

Bénéfice de la période

119 911

110 559 8,5

236 521

225 455 4,9

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société

111 275

102 936 8,1

218 112

209 615 4,1

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

281 199

231 166 21,6

568 144

472 891 20,1

Acquisitions d'immobilisations corporelles(4)

142 195

115 214 23,4

Flux de trésorerie disponibles(2) 153 000

142 768 7,2

23,6 7,2

(265) 283 223 231 436 22,4 24,4 (4 717)

(50) 285 111

283 384 0,6

1,0 (1 241)

Intensité du capital(2)

19,5 %

18,2 %

19,6 %

18,5 %

Situation financière(5)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

178 192

365 520 (51,2)

Total de l'actif Endettement(2)(6)

8 907 266

7 351 692 21,2

4 684 887

3 319 708 41,1

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

2 563 605

2 415 144 6,1

Données par action(7)

Bénéfice par action

De base

Dilué Dividendes

2,40 2,38 0,705

2,16 11,1

2,14 11,2

0,64 10,2

4,69 4,65 1,41

4,39 6,8

4,36 6,7

1,28 10,2

(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,2744 $ CA pour 1 $ US et de 1,2957 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

(2) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, et pour un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

(3) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout des coûts engagés relativement à l'acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio, conclue le 1er septembre 2021, et de leur intégration, qui est toujours en cours. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout de l'acquisition et de l'intégration de DERYtelecom, dont l'acquisition a été conclue le 14 décembre 2020.

(4) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 142,5 millions $ et à 287,9 millions $, respectivement, selon un taux de change constant.

(5) Au 28 février 2022 et au 31 août 2021.

(6) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire et du capital de la dette à long terme.

(7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

RAPPORT DE GESTION

Trimestre et semestre clos le 28 février 2022

1. ÉNONCÉS DE NATURE PROSPECTIVE

Le présent rapport de gestion contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Stratégies et objectifs de l'entreprise » et « Projections financières pour l'exercice 2022 » du rapport de gestion annuel 2021 de la Société et « Projections financières révisées pour l'exercice 2022 » du présent rapport de gestion pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés à la concurrence, au commerce (y compris les perturbations potentielles dans notre chaîne d'approvisionnement aggravées par l'instabilité croissante résultant de la guerre en Ukraine, une augmentation des délais de livraison, la rareté des intrants et la pénurie des jeux de puces, des semiconducteurs et du matériel clé de télécommunications), à la réglementation, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris une hausse de l'inflation et une récession potentielle), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur notre réseau, sur nos infrastructures et sur nos systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et aux crises et aux urgences en matière de santé publique, comme la pandémie de COVID-19, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2021 de la Société et du présent rapport de gestion. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent rapport de gestion, renseignements qui représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent rapport de gestion (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce rapport devrait être lu conjointement avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2022 préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et avec le rapport annuel de 2021 de la Société.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport de gestion, la Société a tenu compte de l'information disponible jusqu'au 13 avril 2022, soit la date du présent rapport de gestion, à moins d'indication contraire. Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société, y compris son rapport annuel et sa notice annuelle de 2021, sont disponibles sur le site Internet de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, ou sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

2. STRATÉGIES ET OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE

NOTRE STRATÉGIE

POUR UNE CROISSANCE SOUTENUE

La mission de Cogeco de rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables continue de favoriser une orientation et une discipline stratégiques fortes.

Dans un écosystème concurrentiel et évolutif, notre engagement envers l'excellence perdure comme en témoignent nos 65 ans d'histoire, de dévouement et de croissance. Tirant parti de notre plateforme de services à large bande nord-américaine unique, de nos réseaux fiables et résilients et de notre discipline financière, nous avons bâti notre stratégie autour de trois vecteurs de croissance clés :

Croissance organiqueNous nous efforçons de nous distinguer de la concurrence et d'offrir un service de qualité supérieure en offrant une expérience client distinctive. Nous cherchons également à gagnerdans nos marchés et à étendre notre réseau dans des zones adjacentes.

AcquisitionsEn tant que consolidateur de câblodistributeurs régionaux ciblés, nous poursuivons notre recherche d'acquisitions stratégiques attrayantes, tant aux États-Unis qu'au Canada, où nous pouvons ajouter de la valeur grâce à notre expertise opérationnelle.

InnovationNous continuons d'améliorer nos produits et services au bénéfice de nos clients, alimentés en grande partie par l'accélération des initiatives numériques. Nous continuons aussi d'aller de l'avant avec notre plan d'entrer sur le marché canadien des services mobiles en suivant un modèle efficient en capital.

Une stratégie n'est qu'aussi solide que les fondations sur lesquelles elle s'appuie. Pour Cogeco, ces fondations comprennent une culture organisationnelle forte basée sur nos valeurs fondamentales et des pratiques ESG solides qui, à leur tour, sont systématiquement intégrées à nos activités pour refléter notre engagement envers un avenir plus durable et plus inclusif.

