afin d'étendre notre zone de couverture et d'élargir nos capacités et notre offre de services

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Faits saillants financiers consolidés

T2 Cumul T2 Cumul Variation selon En millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les Exercice un taux de à ce jour à ce jour T2 2024 T2 2023 Variation change pourcentages 2023 2024 2023 constant(1)(6) $ $ $ $ % % $ Produits 2 984 1 478 1 499 731 737 (0,8) (0,7) BAIIA ajusté(1) 1 421 706 718 347 351 (1,2) (1,0) Bénéfice de la période 418 192 225 97 104 (7,4) Bénéfice par action - dilué 8,75 4,21 4,64 2,20 2,19 0,5 Bénéfice par action ajusté - dilué(1) 9,32 4,55 4,79 2,21 2,31 (4,3) Acquisitions d'immobilisations corporelles 803 334 408 180 173 4,2 Dépenses d'investissement nettes(1)(2) 700 317 353 171 156 9,4 9,8 Intensité du capital(1) 23,4 % 21,5 % 23,6 % 23,4 % 21,2 % Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 17,6 % 17,7 % 16,3 % 20,0 % 15,5 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 963 522 397 285 203 40,6 Flux de trésorerie disponibles(1) 415 238 223 100 118 (15,1) (15,4) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion 588 294 331 125 160 (22,2) (22,5) du réseau(1)

Secteurs opérationnels

Télécommunications au Canada Télécommunications aux États-Unis En millions de dollars Variation selon un Variation selon un canadiens, sauf les T2 2024 T2 2023 Change taux de change T2 2024 T2 2023 Change taux de change pourcentages constant(1)(6) constant(1)(6) $ $ % % $ $ % % Produits 373 368 1,4 1,4 357 368 (3,1) (2,8) BAIIA ajusté(1) 199 198 0,4 0,3 166 166 0,2 0,5

Note: Cette Fiche de l'investisseur comporte des mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières et doit être lue en parallèle avec les renseignements plus détaillés inclus dans le rapport de gestion du 2ième trimestre de l'exercice 2024 et le rapport annuel de 2023 de Cogeco Communications, disponibles sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

L'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, le bénéfice dilué par action ajusté, les données présentées sur la base d'un taux de change constant et les variations selon un taux de change constant sont des mesures financières ou ratios non conformes aux normes IFRS. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement nettes et l'intensité du capital sont d'autres mesures financières. Certaines informations à présenter additionnelles relatives à ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion du 2 ième trimestre de l'exercice 2024 et du rapport annuel de 2023 de la Société, qui sont disponibles sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca . Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. Le taux d'imposition effectif présumé pour les impôts exigibles est d'environ 7 %. Les projections financières pour l'exercice 2024 sont fondées sur le taux de change moyen pour l'exercice 2023 de 1,3467 $ CA pour 1 $ US. Les unités de service primaire comprennent les clients Internet, vidéo et téléphonie. Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, la variation selon un taux de change constant est calculée en utilisant le taux de change en vigueur pour la période correspondante de l'exercice 2023, qui était de 1,3488 CA pour 1 $ US. Basé sur un dividende trimestriel annualisé de 0,854 $ par action déclaré les 1 er novembre 2023, 10 janvier 2024 et 11 avril 2024. Le dividende est approuvé sur une base trimestrielle par le conseil d'administration et il n'y a aucune garantie qu'il demeurera au niveau actuel. Étant donné que le calcul détaillé des unités de service primaire acquises dans le cadre de la récente acquisition de Niagara Regional Broadband Network n'a pas encore été complété, le nombre d'unités présenté n'inclut pas ces unités acquises.

Mise en garde au sujet des énoncés de nature prospective. Certains énoncés faits dans cette Fiche de l'investisseur, y compris les énoncés décrits aux rubriques « Objectifs et stratégies d'entreprise » et « Projections financières pour l'exercice 2024 » du rapport annuel de l'exercice 2023 ainsi qu'à la rubrique « Objectifs et stratégies d'entreprise » du rapport de gestion du 2ième trimestre de l'exercice 2024 pourraient constituer des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires. Bien que nous considérions ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont nous disposions au 11 avril 2024, elles pourraient se révéler inexactes. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les incertitudes et les principaux facteurs de risque qui sont décrits dans le rapport annuel 2023 et le rapport de gestion du 2ième trimestre de l'exercice 2024, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles.