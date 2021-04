Cogeco Communications : T2-2021 Fiche de l'investisseur

• Dans le but d'offrir un service sans fil mobile au Canada, mise en œuvre d'initiatives pour promouvoir des changements au cadre règlementaire et à la politique publique.

Flux de trésorerie disponibles importants et croissance annuelle du dividende de plus de 10 %

Faits saillants consolidés et projections financières

Projections financières révisées* Actuellement présenté Taux de change En millions de dollars canadiens, constant(4) sauf les données par action Exercice Exercice 2021 Période de 6 mois et les pourcentages 2020 2020 2021 2021 Produits 2 384 Entre le milieu et le haut d'une 1173 1253 1264 fourchette de croissance à un chiffre BAIIA ajusté(2) 1 149 Entre le milieu et le haut d'une 559 618 623 fourchette de croissance à un chiffre Bénéfice de la période 397 204 225 Bénéfice de la période attribuable 375 194 210 aux propriétaires de la Société Bénéfice par action - de base 7,74 3,95 4,39 Dividendes par action 2,32 2,56(5) 1,16 1,28 Flux de trésorerie liés 918 381 473 aux activités d'exploitation Acquisitions d'immobilisations 484 232 231 235 corporelles(6) Intensité du capital(2) 20,3 % Environ 20 % Flux de trésorerie disponibles(2) 455 Au bas d'une fourchette de 228 283 284 croissance à deux chiffres

Se reporter à la section « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-dessous. Les projections financières de l'exercice 2021 ont été révisées le 14 janvier 2021 et sont fondées sur un taux de change moyen pour l'exercice 2020 de 1,3456 $ CA pour 1 $ US.

Secteurs d'activité

Services à large bande canadiens Services à large bande américains Actuellement présenté Taux de change Actuellement présenté Taux de change En millions de constant(4) constant(4) dollars canadiens Période de 6 mois Période de 6 mois Exercice Exercice 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020 2020 Produits 1 288 643 683 683 1 097 530 571 581 BAIIA ajusté 700 341 376 376 496 241 268 273

Note : Cette Fiche de l'investisseur comporte des mesures financières non conformes aux normes IFRS et doit être lue en parallèle avec les renseignements plus détaillés inclus dans le rapport annuel 2020 et le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2021 de Cogeco Communications.

Douze derniers mois clos le 28 février 2021. Mesures financières non conformes aux normes IFRS : BAIIA ajusté, intensité du capital et flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. On peut consulter le rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS dans le rapport annuel 2020 et le rapport aux actionnaires du 2 e trimestre de l'exercice 2021 de Cogeco Communications.

(3) La valeur de l'entreprise est définie comme étant la capitalisation boursière plus l'endettement (tel que défini dans le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2021), moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. (4) Les résultats financiers sur la base d'un taux de change constant sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour les 6 mois clos le 28 février 2021, les résultats financiers sont convertis selon le taux de change moyen en vigueur pour la période correspondante de l'exercice 2020, qui était de 1,3203 $ CA pour 1 $ US.

Basé sur un dividende trimestriel annualisé de 0,64 $ par action déclaré le 27 octobre 2020, le 14 janvier 2021 et le 13 avril 2021. Le dividende est approuvé sur une base trimestrielle par le conseil d'administration et il n'y a aucune assurance qu'il demeure au niveau actuel. Excluant l'acquisition d'actifs au titre de droits d'utilisation sans effet sur la trésorerie et l'acquisition de licences de spectre.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Certains énoncés faits dans cette Fiche de l'investisseur, y compris les énoncés décrits aux rubriques « Stratégies et objectifs de l'entreprise » et « Projections financières pour l'exercice 2021 » du rapport annuel de l'exercice 2020 et à la rubrique « Projections financières révisées pour

l'exercice 2021 » du rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2021, pourraient constituer des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires. Bien que nous considérions ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont nous disposions au 13 avril 2021, elles pourraient se révéler inexactes. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les incertitudes et les principaux facteurs de risque qui sont décrits dans le rapport annuel 2020 et le rapport aux actionnaires du 2e trimestre de l'exercice 2021, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles.

