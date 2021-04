Cogeco Communications : Une somme de 22,7 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à près de 3 000 foyers de la MRC de Memphrémagog d'ici septembre 2022

Québec, le 13 avril 2021. - Grâce à un investissement commun de 22,7 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, près de 3 000 foyers de la MRC de Memphrémagog auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d'ici septembre 2022. La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, Mme Marie-Claude Bibeau, la députée fédérale de Brome-Missisquoi, Mme Lyne Bessette, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, ainsi que le président de Cogeco Connexion, M. Frédéric Perron, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

MRC de Memphrémagog : Austin, Ayer's Cliff, Bolton-Est, Eastman, Hatley, Canton de Hatley, Ville de Magog, Ogden, Canton d'Orford, Canton de Potton, Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Étienne-de-Bolton, Canton de Stanstead, Ville de Stanstead, Stukely-Sud.

Au cours des prochains mois, Cogeco procédera à l'inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre de foyers.

Aujourd'hui, les services Internet haute vitesse sont considérés comme indispensables. Ce constat fait l'objet d'un consensus mondial : l'économie numérique et l'accès à un service Internet performant et fiable sont dorénavant au cœur du développement économique et social des communautés. Les initiatives financées par l'entremise d'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à l'achat en ligne et au télétravail.

Citations :

« Cette annonce marque une avancée majeure dans ce dossier au Québec. Grâce à ce partenariat Ottawa-Québec qui réunit aussi les fournisseurs internet, nous allons faire tomber les barrières techniques avec lesquelles nous avons dû composer depuis notre arrivée au gouvernement. Ensemble, nous allons nous assurer que chaque foyer et chaque entreprise des Cantons-de-l'Est ait accès à internet haute vitesse d'ici l'automne 2022. »

Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead

« Je suis tellement heureuse pour les gens de ma circonscription qui pourront enfin faire du télétravail, développer leur petite entreprise, étudier de la maison ou rencontrer virtuellement leurs proches. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'un incroyable travail d'équipe avec nos alliés du gouvernement du Québec. Je ne peux vous décrire à quel point je serai satisfaite lorsqu'un chacun des foyers de ma circonscription sera branché. C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé d'arrache-pied depuis mon élection et je vais continuer de le faire jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. »

Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à toute la population du Québec d'ici l'automne 2022. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de réaliser nos ambitions. Grâce à l'entente de partenariat avec Cogeco, il sera possible de déployer des infrastructures de qualité dans Memphrémagog et, ainsi, de garantir l'accessibilité à des services Internet performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »​​​​​​​

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Pour Cogeco, il s'agit d'un engagement sans équivoque pour la région de Memphrémagog et nous sommes heureux d'avoir un impact encore plus fort dans nos communautés. Nous sommes ravis de participer à ce projet d'envergure qui marquera l'histoire du Québec et de ses citoyens en régions. »​​​​​​​

Frédéric Perron, Président de Cogeco Connexion

Faits saillants :

● L'Opération haute vitesse est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications (Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS).

● L'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada, avec un score de 99 %.

● Pour couvrir 100 % de l'ensemble du territoire québécois, d'ici l'automne 2022, il demeure environ 36 000 foyers pour lesquels aucun projet de déploiement n'a encore été déterminé. Ces derniers sont situés dans des endroits particulièrement difficiles d'accès et très peu peuplés. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude. La stratégie retenue pour joindre ces foyers, d'ici septembre 2022, sera annoncée ultérieurement.

● Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

- 30 -

Sources : Marie-Pier Baril Attachée de presse Cabinet de la ministre des Femmes

et de l'Égalité des genres

et du Développement économique rural 613 295-8123 marie-pier.baril@cfc-swc.gc.ca Alexandra Roy Attachée politique Cabinet du premier ministre 819 212-0459 Anastasia Unterner Directrice des communications

et des relations publiques Cogeco Connexion 514 241-7262 anastasia.unterner@cogeco.com Information : Antoine Tousignant Responsable des relations médias Ministère du Conseil exécutif 418 999-3029 Relations avec les médias

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

343 291-1777

mediasrelations.ic@canada.ca

​​​​​​​