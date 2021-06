Cogeco Communications : Une somme de 34,8 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 4 000 foyers des MRC du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François d'ici septembre 2022

Québec, le 2 juin 2021. - Grâce à un investissement total de 34,8 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, annoncée le 22 mars dernier, 4 340 foyers des MRC du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François, dans la région de l'Estrie, auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d'ici septembre 2022.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada et députée de Compton-Stanstead, Mme Marie-Claude Bibeau, la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada et députée de Sherbrooke, Mme Élisabeth Brière, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, l'adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (volet Affaires municipales) et député de Mégantic, M. François Jacques, le député de Richmond, M. André Bachand, ainsi que la directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Mme Johanne Hinse, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cogeco recevra une somme de 31,7 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services vers 4 340 foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse. Le coût total du projet s'élève à 34,8 millions de dollars. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

MRC du Haut-Saint-François : MRC du Val-Saint-François : Ascot Corner Bury Chartierville Cookshire-Eaton Dudswell Hampden La Patrie Lingwick Newport Saint-Isidore-de-Clifton Scotstown Weedon Westbury Cleveland Melbourne Richmond Saint-Claude Saint-Denis-de-Brompton Saint-François-Xavier-de-Brompton Stoke Val-Joli Windsor

Au cours des prochaines semaines, Cogeco procédera à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

« La pandémie de la COVID-19 a démontré qu'il était plus important que jamais de connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit massivement pour connecter tous les foyers de l'Estrie d'ici septembre 2022. Avec cette annonce, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des citoyens des quatre coins de la province. »

Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada et députée de Compton-Stanstead

« L'Estrie et toutes les régions du Québec doivent pouvoir avoir accès à une connexion Internet fiable et à des services numériques à large bande. En investissant dans ces projets dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, notre gouvernement contribue à élargir l'accès à Internet haute vitesse, tout en stimulant la croissance économique et en créant de bons emplois dans nos régions. »

Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada et députée de Sherbrooke

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à tous les foyers du Québec d'ici septembre 2022. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction. Grâce à l'entente de partenariat avec Cogeco, des infrastructures à la fine pointe de la technologie seront déployées en Estrie, ce qui garantira l'accès à des services Internet haute vitesse fiables et performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »​​​​​​​​​​​​​​

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford

« Tous les citoyens de toutes les régions doivent avoir accès à Internet haute vitesse. C'est un outil essentiel, tant pour le travail que pour les études et autres divertissements. L'annonce d'aujourd'hui illustre que notre gouvernement respecte son engagement et ce partenariat avec Cogeco donnera enfin accès à des services adéquats à toute la population. »​​​​​​​​​​​​​​

André Bachand, député de Richmond

« L'annonce faite aujourd'hui démontre la volonté de notre gouvernement et de ses partenaires de brancher le Québec comme il se doit. Dans une circonscription rurale comme celle de Mégantic, il est plus que prioritaire de donner enfin accès à des services Internet haute vitesse de qualité aux citoyennes et aux citoyens. Notre premier ministre avait pris l'engagement de le faire et j'ai soutenu ses actions pour bien faire comprendre les réalités de notre comté. Je suis très heureux de collaborer à ce déploiement. Je remercie tous les élus et les collaborateurs de leur participation dans cet important dossier au cours des derniers mois. »​​​​​​​

François Jacques, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (volet Affaires municipales) et député de Mégantic

« Nous sommes fiers de participer à ce projet d'envergure qui contribue à offrir un accès à Internet haute vitesse aux citoyens du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François. C'est avec des annonces comme celle-ci que nous pouvons de nouveau affirmer l'essence même des valeurs qui nous sont chères : être au cœur de nos communautés, les connecter et les soutenir dans leur développement économique et social. Nous sommes déterminés à accélérer l'expansion de notre réseau robuste dans les délais prévus, soit d'ici septembre 2022. »​​​​​​​

Johanne Hinse, directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco

L'Opération haute vitesse assurera la desserte de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.

