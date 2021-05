Cogeco Communications : Une somme de 62,8 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 15 000 foyers dans les Laurentides d'ici septembre 2022 (In French only)

Québec, le 10 mai 2021. - Grâce à un investissement total de 62,8 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 15 350 foyers de la région des Laurentides auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d'ici septembre 2022.

Le député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, M. Stéphane Lauzon, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Marguerite Blais, le député fédéral de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. William Amos, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, ainsi que la directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Mme Johanne Hinse, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cogeco recevra une somme de 48,9 millions de dollars pour soutenir le déploiement de services Internet haute vitesse fiables et performants vers 15 350 foyers situés dans les municipalités visées, dont la liste est présentée en annexe. Au cours des prochaines semaines, Cogeco procédera à l'inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre de foyers.

Aujourd'hui, les services Internet haute vitesse sont considérés comme indispensables. Ce constat fait l'objet d'un consensus mondial : le numérique et l'accès à un service Internet performant et fiable sont dorénavant au cœur du développement économique et social des communautés. Les initiatives financées par l'entremise d'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à l'achat en ligne et au télétravail.

Citations :

« C'est une excellente nouvelle pour la région des Laurentides et pour l'ensemble de la ruralité au Québec. La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études et le commerce. Notre gouvernement comprend qu'il est urgent et vital de brancher les régions québécoises et canadiennes. Nous sommes fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse. »

Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« En 2021, l'accès à Internet haute vitesse est essentiel, et ce, peu importe l'endroit où nous habitons. À l'ère du télétravail et des nouvelles technologiques et, surtout, en contexte de pandémie, les Québécoises et Québécois ont besoin d'un service rapide, efficace et fiable. Avec cette annonce, nous réitérons que notre gouvernement garde le cap sur sa volonté de brancher tous les foyers des Laurentides au cours de son premier mandat. C'est une excellente nouvelle pour notre région. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre

de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand

« Cet apport s'avère un levier économique crucial pour le développement de la région et il répond à une importante préoccupation des citoyens. À ce jour, le gouvernement du Québec a investi, à lui seul, plus d'un milliard de dollars afin d'accélérer le branchement à Internet haute vitesse de tous les Québécois d'ici septembre 2022. C'est sans précédent. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée

de Prévost

« La pandémie de COVID-19 a démontré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécoises et Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises des Laurentides d'ici septembre 2022. Avec cette annonce historique, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécoises et Québécois vivant en région. »

William Amos, député fédéral de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre

de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« C'est avec un immense plaisir que je me joins à mes collègues des Laurentides pour participer à cette importante annonce. Grâce à l'entente de partenariat avec Cogeco, des infrastructures à la fine pointe de la technologie seront déployées, ce qui garantira l'accès à des services Internet haute vitesse performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« L'annonce d'aujourd'hui me réjouit au plus haut point, puisqu'elle démontre que notre gouvernement réalise ses engagements. C'est la volonté d'agir et la collaboration qui permettent de régler les enjeux, et c'est pourquoi je salue tous les acteurs impliqués dans cette opération sans précédent. Finalement, j'ai une pensée spéciale pour tous les citoyens de ma circonscription, qui pourront affirmer, grâce à cette annonce, après tant d'années d'attente, qu'ils auront enfin accès à Internet haute vitesse! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Chaque somme investie dans l'accessibilité à un service Internet haute vitesse est un pas de plus vers la victoire dans la circonscription d'Argenteuil. Il s'agit d'un enjeu majeur dans mon comté et nous travaillons sans relâche pour que tous les foyers et entreprises du territoire, même les plus isolés, puissent être branchés le plus rapidement possible. C'est notre engagement! »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Cogeco a toujours eu à cœur de servir ses communautés et de contribuer à leur vitalité économique et sociale. Nous sommes ravis et privilégiés de participer à ce projet d'envergure au service des citoyens des Laurentides et des Pays-d'en-Haut. Nous sommes déterminés à accélérer l'expansion de notre réseau robuste dans les délais prévus afin d'atteindre l'objectif de cette grande opération à travers le Québec, qui vise à connecter tous les foyers d'ici septembre 2022. »

Johanne Hinse, directrice générale pour le Québec et vice-présidente

de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco

Faits saillants :

L'Opération haute vitesse assurera le branchement de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent du Budget 2021.

- 30 -

Sources : Marie-Pier Baril Attachée de presse Cabinet de la ministre des Femmes

et de l'Égalité des genres

et du Développement économique rural 613 295-8123 marie-pier.baril@cfc-swc.gc.ca Alexandra Roy Attachée politique Cabinet du premier ministre du Québec 819 212-0459 Anastasia Unterner Directrice des communications

et des relations publiques Cogeco Connexion 514 241-7262 anastasia.unterner@cogeco.com Information : Antoine Tousignant Responsable des relations médias Ministère du Conseil exécutif 418 999-3029 Relations avec les médias

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

343 291-1777

mediasrelations.ic@canada.ca

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par le projet de Cogeco dans les Laurentides

MRC

de La Rivière-du-Nord : MRC des Laurentides : MRC des Pays-d'en-Haut : Prévost Saint-Hippolyte Amherst Arundel Barkmere Brébeuf Huberdeau Ivry-sur-le-Lac La Conception Labelle Lac-Supérieur Lac-Tremblant-Nord Lantier Montcalm Mont-Tremblant Sainte-Agathe-des-Monts Sainte-Lucie-des-Laurentides Saint-Faustin-Lac-Carré Val-David Val-des-Lacs Val-Morin Estérel Lac-des-Seize-Îles Morin-Heights Piedmont Saint-Adolphe-d'Howard Sainte-Adèle Sainte-Anne-des-Lacs Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Saint-Sauveur Wentworth-Nord