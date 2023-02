Cogelec: des résultats en croissance et des perspectives favorables

Cogelec cède 0,58% à 6,80 euros à la Bourse de Paris. Le spécialiste français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif a publié son chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022 qui ressort en croissance de 20,2% à 16,8 millions d'euros. Cette performance reflète la croissance des revenus récurrents qui sous-tendent le modèle Cogelec et reflète la croissance des parts de marché d'Intratone tant auprès des bailleurs que des promoteurs et des syndics. En France, l'activité s'établit à 14,7 millions d'euros sur la période, en progression de 22,0% par rapport à la même période 2021.



En Europe, la dynamique de conquête commerciale se poursuit avec une augmentation du chiffre d'affaires de 9,1%, à 2,1 millions d'euros.



Ce niveau d'activité en constante progression en France et en Europe, porté par une offre technologique innovante, permet au groupe d'envisager une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% en 2023.



"Concernant les perspectives, au vu de la bonne orientation de son activité en France et en Europe, le groupe affiche sa confiance pour enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur 2023, un objectif qui nous semble relativement prudent au vu de l'effet embarqué sur les abonnements et de l'impact favorable de la hausse des prix de ventes passée au cours de l'année 2022", tempère l'analyste Midcap.



Cogelec publiera le 26 avril 2023, après Bourse ses résultats annuels 2022 et son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023.