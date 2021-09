Cogelec : lance un avertissement en raison d'une pénurie de composants

Les avertissements sur résultats provoqués par la pénurie de composants électroniques s'accumulent. Cogelec est la dernière société en date à avertir sur ses résultats 2021. Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif vise désormais un Ebitda 2021 représentant environ 10% du chiffre d’affaires contre entre 10% et 15% auparavant. Cogelec anticipe une croissance de son activité en France et à l’international, portée par la marque Intratone. Pour 2022, le groupe s’attend à une forte croissance en France et en Europe, accompagnée d’une hausse du ratio Ebitda sur chiffre d’affaires.



Au premier semestre, le résultat opérationnel courant s'établit à +1,2 million d'euros contre -0,8 million d'euros un an auparavant. Après prise en compte de la charge d'impôts et de l'impact exceptionnel de la décision sur le report du lancement Kibolt, Cogelec affiche une perte nette de 2,2 millions d'euros contre -1,8 million, un an auparavant.



Déjà connu, le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 s'établit à 26,1 millions d'euros en progression de 47,8%, avec une accélération de la croissance au second trimestre de l'exercice.