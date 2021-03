Cogelec : Première notation extra-financière de COGELEC

COMMUNIQUE DE PRESSE

Première notation extra-financière de COGELEC

- Note globale de 56/100 décernée par EthiFinance

- Niveau de performance « avancé » sur l'échelle de maturité ESG

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 18 mars 2021, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce aujourd'hui l'initiation d'une notation extra-financière par Gaïa Rating, filiale d'EthiFinance et acteur majeur de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) des entreprises françaises cotées de taille intermédiaire.

Après une campagne d'audit portant sur les données collectées par COGELEC en 2019, la notation globale de 56/100 a été décernée au leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif. Cette notation correspond à un niveau de maturité ESG supérieur au regard des entreprises comparables utilisées dans le benchmark(1) de référence.

Sur les quatre grandes thématiques de la RSE, les notes de COGELEC se situent toutes au-delà de la moyenne des sociétés incluses dans le panel de référence, compte tenu des nombreuses initiatives déjà menées au sein de COGELEC pour remplir les exigences en matière de RSE. Les éléments suivants sont particulièrement mis en avant :

- Gouvernance : Fondée par 6 salariés actionnaires, la gouvernance de COGELEC s'est structurée avec la mise en place en 2018 d'un Conseil d'administration associant des indépendants pour accompagner la croissance du Groupe en France et à l'international.

- Social : Dans une optique de fidélisation mais également d'optimisation des conditions de travail, COGELEC a initié différentes mesures de QVT, et se montre particulièrement attentif au développement des compétences des salariés pour soutenir sa dynamique innovante.

- Environnement : Le Groupe accorde une importance cruciale aux meilleures actions de maintenance pour lutter contre l'obsolescence. Sa politique de R&D se focalise notamment sur la diminution de consommation de matières, la gestion et la réduction des déchets dans un souci permanent de réduction d'empreinte environnementale de ses produits.

- Parties prenantes externes : Le Groupe donne la priorité à un approvisionnement local et a développé une relation de proximité et de partenariat avec ses fournisseurs et sous-traitants. Il axe son développement sur des produits de qualité et sécurisés, tout en prenant en compte les demandes et besoins évolutifs de ses clients.

Des axes d'amélioration rapidement atteignables ont été identifiés pour les exercices à venir et concernent notamment la mise en place d'un organe dédié référent pour piloter les différents critères de la performance extra-financière au sein du Groupe. Cette mesure accompagnée de la formalisation d'initiatives dans les différents domaines contribuera à construire un cadre cohérent entre les nombreuses initiatives déjà menées au sein du Groupe et de déployer une vision stratégique extra-financière.

A cette occasion, Roger Leclerc Président et Fondateur de COGELEC déclare : « Nous sommes fiers de cette première notation qui place COGELEC parmi les sociétés les plus impliquées de son secteur dans une démarche de progrès et d'innovation permanente pour répondre aux enjeux de la RSE. Cette première étape nous encourage à renforcer pour les années à venir les initiatives menées au sein du Groupe et d'intégrer encore davantage ces problématiques à notre stratégie de croissance et de développement ».

Depuis 2009, Gaïa Rating mène une campagne annuelle de collecte de données couvrant l'essentiel des PME-ETI cotées en France. Sur la base de ces informations, les sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance. Les cotations sont réalisées selon 149 critères (économique, gouvernance, capital humain, environnement et parties prenantes) et utilisées par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement. Depuis sa création, cet indice superforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2020 & du chiffre d'affaires T1 : 21 avril 2021, après bourse

Contacts

Cogelec Véronique Pochet Directrice financière 02 72 67 00 91 investors@cogelec.fr Actifin Ghislaine Gasparetto Communication financière 01 56 88 11 22 ggasparetto@actifin.fr Actifin Jennifer Jullia Relations presse financière 01 56 88 11 19jjullia@actifin.fr

1

A propos de COGELEC

COGELEC est le leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif. Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d'interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone.

COGELEC abonne plus de 1 million de logements sur un total de 15,4 millions de logements potentiels à équiper en France. Présent à l'international, COGELEC propose également ses solutions en Allemagne, au Royaume-Uni, au Pays-Bas en Belgique et au Luxembourg.

Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec les clients finaux (bailleurs sociaux et syndics), COGELEC a enregistré un chiffre d'affaires de 40,4 M€ en 2020.

COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth AllShare, Tech Croissance et PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.cogelec.fr

1 Secteur d'activité Industrie - Biens d'équipement et produits industriels. Taille < 500 salariés.