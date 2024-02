Cogent Biosciences, Inc. est une société de biotechnologie qui se concentre sur le développement de thérapies de précision pour les maladies génétiquement définies. Le programme clinique avancé de la société, le bezuclastinib (CGT9486), est un inhibiteur sélectif de tyrosine kinase conçu pour inhiber puissamment la mutation KIT D816V ainsi que d'autres mutations de l'exon 17 de KIT trouvées dans le récepteur tyrosine kinase KIT, y compris KIT D816V. La mutation KIT D816V est responsable de la mastocytose systémique, une maladie grave causée par la prolifération incontrôlée des mastocytes. Outre le bezuclastinib, la société développe un portefeuille de nouvelles thérapies ciblées pour aider les patients qui luttent contre des maladies graves d'origine génétique. La société a lancé APEX, une étude clinique de phase II sur le bezuclastinib chez des patients atteints d'AdvSM. APEX est une étude ouverte, mondiale et multicentrique qui évalue la sécurité, l'efficacité, les profils pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du bezuclastinib.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale