Cogent Communications Holdings, Inc. est un fournisseur de services Internet (FSI) multinational de niveau 1 basé sur des installations. Il est spécialisé dans la fourniture aux entreprises d'accès Internet haut débit, de transport Ethernet et de services de colocation. Son réseau est conçu et optimisé pour transmettre des données par commutation de paquets. Il propose des services d'accès Internet on-net exclusivement par le biais de ses propres installations, qui vont de son réseau aux locaux de ses clients. Elle propose ses services on-net aux clients situés dans des bâtiments qui sont physiquement connectés à son réseau. Elle ne dépend pas des compagnies de téléphone locales ou des entreprises de télévision par câble pour desservir ses clients avec ses services d'accès Internet on-net et de réseau privé. Son service on-net consiste en un accès Internet à haute vitesse et des services de réseau privé proposés à des vitesses allant de 100 mégabits par seconde à 400 gigabits par seconde. Elle fournit ses services principalement aux petites et moyennes entreprises, aux fournisseurs de services de communication et autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications