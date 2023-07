Cognex Corporation est un fournisseur de produits de vision industrielle qui capturent et analysent les informations visuelles pour automatiser les tâches de fabrication et de distribution où la vision est nécessaire. Les solutions de la société associent des produits physiques et des logiciels pour capturer et analyser les informations visuelles, permettant ainsi l'automatisation des tâches de fabrication et de distribution pour des clients du monde entier. Elle propose une gamme de systèmes et de capteurs de vision industrielle, de logiciels de vision et de lecteurs de codes à barres industriels basés sur l'image, conçus pour répondre aux besoins des clients à différents niveaux de performance et de prix. Ses produits vont des solutions d'apprentissage profond qui résolvent les applications complexes avec des défauts et des déviations imprévisibles, aux capteurs de vision à moindre coût qui effectuent de simples inspections de présence/absence. Ses produits sont utilisés pour automatiser la fabrication ou la distribution et le suivi d'articles discrets, tels que les téléphones mobiles, les batteries de véhicules électriques et les colis de commerce électronique, en les localisant, les identifiant et les inspectant.

Secteur Machines et équipements industriels