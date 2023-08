Cognition Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans la découverte et le développement de petites molécules thérapeutiques ciblant les maladies dégénératives liées à l'âge et les troubles du système nerveux central (SNC) et de la rétine. Elle développe un pipeline de petites molécules candidates conçues pour cibler le complexe du récepteur sigma-2 (S2R), un régulateur de la réponse aux dommages cellulaires pour des maladies telles que la maladie d'Alzheimer (AD), la dégénérescence maculaire liée à l'âge (AMD), l'atrophie géographique (GA) et d'autres conditions. Son principal produit candidat, le CT1812, est une petite molécule antagoniste administrée par voie orale, conçue pour pénétrer la barrière hémato-encéphalique et se lier sélectivement au complexe S2R. Par sa modulation, il restaure la fonction normale des synapses, ainsi que des processus cellulaires critiques tels que l'autophagie, la biosynthèse du cholestérol, le trafic des vésicules, la signalisation de la progestérone et la stabilisation des récepteurs à la surface des cellules.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale