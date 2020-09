COGNIZANT : acquiert EI-Technologies auprès de LBO France et EI-Capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LBO France et EI-Capital ont annoncé avoir cédé 100% du capital d’EI-Technologies, groupe français de conseil en technologies numériques et partenaire Salesforce, au spécialiste américain des services d'informatique et de conseil Cognizant. Plus de 300 collaborateurs ont rejoint les effectifs de Cognizant à la clôture de l’opération. Le capital d’EI-Technologies était détenu à hauteur de 29% par ses fondateurs et managers au travers d’EI-Capital et de 71% par le FPCR Innovation III géré par l’équipe Venture de LBO France." Nous sommes ravis qu'EITechnologies puisse conjuguer son expertise avec les solides compétences de Cognizant dans le domaine de la transformation digitale. En rejoignant Cognizant, le groupe sera en mesure de mieux répondre à l'ensemble des besoins des clients qui émergent dans une économie digitale, notamment en matière d'automatisation, d'intelligence artificielle ou de conception d'expériences client, et également à même de mener des projets à plus grande échelle et à l'international " a déclaré Bechara RAAD, président EI-Capital & fondateur EI-Technologies.