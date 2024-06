Cognizant Technology Solutions Corporation figure parmi les principaux prestataires de services mondiaux en technologies de l'information. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - conception et intégration de solutions et de systèmes : conception et gestion d'infrastructures techniques, développement de solutions Internet (portails, sites marchands, etc.), intégration de solutions ERP, mise en place d'applications décisionnelles. En outre, le groupe propose des prestations de conseil technologique ; - prestations de maintenance. Le CA par marché se ventile entre services financiers (30%), santé (29,3%), communications-médias-technologie (16,8%) et autres (23,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (73,7%), Royaume Uni (9,7%), Europe (9,9%) et autres (6,7%).

Secteur Services et conseils en informatique