La Riyadh Airports Company a choisi Cognizant pour améliorer les capacités de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et les capacités d'automatisation des processus d'affaires de RAC. Cette collaboration vise à révolutionner les capacités numériques dans les domaines de la finance, des ressources humaines, de l'approvisionnement et de la planification, afin d'améliorer l'expérience des voyageurs. Étant donné que RAC joue un rôle important dans le façonnement de l'image mondiale de l'Arabie saoudite et est un acteur clé dans les plans du pays pour la Vision saoudienne 2030, Cognizant aidera à améliorer la transformation numérique de RAC en mettant en œuvre des applications d'automatisation et d'entreprise à la pointe de la technologie.

Cette collaboration marque une étape importante dans la quête de RAC pour l'efficacité, l'excellence et la satisfaction transparente des consommateurs. Dans la phase initiale, Cognizant s'appuiera sur le cadre SAP Appian pour mettre en place une automatisation robuste des processus pour les opérations aéroportuaires. SAP a établi une norme mondiale pour les logiciels ERP d'entreprise et, en complétant les programmes SAP et Appian existants, Cognizant aidera RAC à améliorer ses fonctions de back-office afin de rationaliser les opérations et d'accroître la satisfaction des voyageurs.

L'Arabie saoudite prévoit d'accueillir plus de 100 millions de visiteurs d'ici 2030, et un aspect important de la stratégie de RAC est l'intégration de processus plus intelligents et d'une automatisation avancée pour renforcer sa position en tant qu'aéroport le plus fréquenté du pays.