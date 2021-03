XPRIZE : et Cognizant annoncent les lauréats du Grand Prix du Pandemic Response Challenge visant à redémarrer les économies du monde entier

Les modèles d’IA gagnants de VALENCIA IA4COVID19 d’Espagne et de JSI vs COVID de Slovénie vont aider les décideurs à déterminer les politiques d’intervention face à la pandémie pour rouvrir la société en toute sécurité

XPRIZE, numéro un mondial en conception et organisation de concours innovants destinés à résoudre les grands défis de l’humanité, en partenariat avec Cognizant (Nasdaq : CTSH), l’une des plus importantes sociétés de technologie et de services professionnels au monde, ont annoncé aujourd’hui les gagnants du Grand Prix du Pandemic Response Challenge (Défi de réponse à la pandémie) doté de 500 000 USD. Le concours mondial s’étendant sur quatre mois a été conçu pour exploiter la puissance des données et de l’intelligence artificielle en fournissant aux décideurs politiques, responsables de la santé et chefs d'entreprise les informations et conseils dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des mesures de sécurité publique aidant à maintenir les économies locales ouvertes, tout en minimisant les flambées du virus à mesure que les vaccins deviennent plus largement disponibles. Ces décideurs sont encouragés à utiliser les résultats, les méthodologies et la technologie issus du Challenge comme références pour édifier les approches visant à minimiser les flambées potentielles, maintenant et à l’avenir.

Les honneurs de la première place reviennent à l’équipe VALENCIA IA4COVID19 (Valence, Espagne), coordonnée par Dr. Nuria Oliver, commissaire de la présidence de Generalitat Valenciana, et J. Alberto Conejero, directeur du département de mathématiques appliquées de Universitat Politècnica de València. La deuxième place a été attribuée à l'équipe de JSI vs COVID (Ljubljana, Slovénie), coordonnée par Mitja Lustrek, directeur de l’Ambient Intelligence Group à l’Institut Jozef Stefan, dont les membres ont concouru par le passé pour le Qualcomm Tricorder XPRIZE. Ces équipes très performantes ont été sélectionnées parmi 48 finalistes répartis dans 17 pays. Les deux équipes se partageront également la bourse totale de 500 000 USD, cependant les juges ont choisi de distinguer l’équipe VALENCIA IA4COVID19 en lui accordant la première place en raison de l’exemplarité de ses propositions. Au total, plus de 100 équipes à travers le monde avaient initialement participé au concours.

Le Pandemic Response Challenge exigeait des équipes qu’elles construisent des systèmes d’IA efficaces basés sur les données, capables de prédire avec précision les taux de transmission du COVID-19 et de prescrire des mesures d’intervention et d’atténuation qui, en s’appuyant sur des tests réalisés dans le cadre de scénarios hypothétiques, montraient qu’elles étaient capables de minimiser les taux d’infection ainsi que les impacts économiques négatifs. Les modèles gagnants seront présentés à des décideurs politiques, des chefs d’entreprise et des responsables de la santé du monde entier alors qu’ils envisagent des stratégies pour rouvrir la société en toute sécurité et restaurer l’économie mondiale.

« Nous sommes absolument ravis d’annoncer les gagnants du Pandemic Response Challenge, et extrêmement reconnaissants à Cognizant pour son soutien tout au long de ce concours », a déclaré Amir Banifatemi, directeur de l’innovation et de la croissance de XPRIZE. « Ce mois-ci, cela fera un an que l’épidémie de COVID-19 a débuté dans le monde, et depuis cette date, nous avons recherché diverses façons dont XPRIZE pourrait aider à identifier et accélérer les solutions possibles contre la COVID-19, ainsi que des stratégies visant à assurer la sécurité des personnes tout en atténuant les risques pour un retour à la normale. Notre espoir est maintenant de mettre en œuvre la méthodologie et la technologie identifiées via ce Challenge dans les plans d’intervention d’urgence pour les gouvernements locaux du monde entier, en utilisant l’intelligence artificielle pour mieux protéger toutes les personnes - des personnes plus vulnérables de notre société aux travailleurs les plus essentiels - contre les futures pandémies. »

« Nous saluons l’ingéniosité et le dévouement des deux équipes gagnantes du Pandemic Response Challenge, VALENCIA IA4COVID19 et JSI vs COVID, et remercions tous ceux qui ont participé à ce concours mondial », a déclaré Brian Humphries, PDG de Cognizant. « C’est incroyable ce qui peut arriver lorsque vous réunissez des esprits créatifs dans les domaines de la science des données, de la programmation informatique, de l’apprentissage automatique et de l’épidémiologie. Leurs modèles basés sur l’IA et orientés données aideront les décideurs politiques et les responsables de la santé à relancer en toute sécurité les économies et à apprendre à exploiter ces technologies pour faire face aux futures crises de santé publique. »

Les modèles d’IA des candidats ont été évalués par un jury indépendant composé d’universitaires, de spécialistes de la réponse aux pandémies, d’experts en IA et d’épidémiologistes, entre autres. Les deux équipes lauréates du Grand Prix ont réussi à créer des modèles efficaces et à répondre aux critères de jugement qui comprenaient les deux mesures quantitatives et des facteurs qualitatifs tels que :

La capacité d’action et d’utilisation des modèles dans le monde réel ;

des modèles dans le monde réel ; L’inclusion et l’équité, afin d’évaluer la manière dont les modèles prennent en compte les groupes particulièrement vulnérables ;

afin d’évaluer la manière dont les modèles prennent en compte les groupes particulièrement vulnérables ; Les contributions collaboratives , en récompensant les équipes ayant créé des modèles open source ou fourni des données et des modèles pour le succès partagé de tous ;

, en récompensant les équipes ayant créé des modèles open source ou fourni des données et des modèles pour le succès partagé de tous ; L’innovation, en examinant si les équipes ont réussi à trouver des moyens innovants d’étendre la portée du Challenge

Les critères d’évaluation complets et les directives du Challenge sont disponibles sur le site Web de XPRIZE.

VALENCIA IA4COVID19 collabore avec le gouvernement valencien depuis mars 2020 pour tirer parti de la science des données dans la lutte contre la COVID-19. Au final, le modèle gagnant de l’équipe a réussi à prévoir l’évolution épidémiologique grâce à son utilisation de l’IA et de la science des données. JSI vs COVID a travaillé pour développer des prédicteurs précis d'infections à COVID-19 en utilisant une combinaison du modèle épidémiologique SEIR et de l’apprentissage automatique. Tout au long du Challenge, l’espoir des deux équipes était de créer des modèles plus précis pour prédire l’évolution du COVID-19, modèles qui pourraient être utilisés dans leurs pays respectifs et au-delà.

En plus des deux lauréats du Grand Prix, huit autres équipes ont reçu des mentions honorables et recevront chacune 3 000 USD en crédits AWS pour des services cloud et informatiques, gracieusement offerts par AWS, un partenaire du Challenge. Ces équipes sont :

metis2020 (Los Angeles, Californie, États-Unis)

mvsm (Berlin, Allemagne)

CoronaSurveys (Madrid, Espagne)

Nixtamal AI (Mexico, Mexique)

Shanvi (San Diego, Californie, États-Unis)

Kangaroos (Ultimo, Australie)

ADVANCE4COVID (Rochester, État de New York, États-Unis)

Nebraska team (Omaha, Nebraska, États-Unis)

Toutes les équipes participant au Pandemic Response Challenge ont utilisé comme bases de référence la recherche fondamentale et la modélisation Evolutionary AI™ de Cognizant, construisant leurs modèles à l’aide de données compilées par l’Oxford COVID-19 Government Response Tracker (basé à la Blavatnik School of Government de l’université d’Oxford). Lancé pour la première fois en novembre 2020, le Pandemic Response Challenge comprenait deux phases :

La Phase 1, qui s’est conclue en janvier 2021 : Les participants ont analysé les données locales de la COVID-19, les stratégies d’intervention existantes ainsi que les politiques de limitation communes pour développer et tester des modèles de prédiction capables d’anticiper les pics d’infection mondiaux.

La Phase 2, qui s’est conclue en février 2021 : Les concurrents ont développé un modèle de type « prescripteur », capable de suggérer des plans d’intervention réalistes pour la réouverture des économies mondiales tout en minimisant le nombre de cas de COVID-19 et le coût de déploiement des plans d’intervention.

Pour faciliter le développement de leurs solutions proposées, les équipes se sont vu offrir gratuitement des services cloud et informatiques d’AWS.

La pandémie de COVID-19 a donné lieu à un ensemble vaste et sans précédent d’interventions gouvernementales et communautaires. Le Pandemic Response Challenge a fait appel à la technologie d’IA la plus avancée, et à certains des esprits les plus créatifs dans les domaines de la science des données, de la programmation informatique, de l’apprentissage automatique, etc., pour lancer de nouvelles stratégies, rouvrir efficacement les sociétés et redémarrer les économies en toute sécurité pour tous, testant en outre des scénarios qui pourraient être appliqués à l’avenir.

Concernant l’avenir, XPRIZE et Cognizant, ainsi que l’Union internationale des télécommunications (UIT) prévoient d’étendre ces efforts au-delà de la portée de ce concours à une plateforme ou un écosystème publics encourageant la mobilisation de l’IA et des données tout en permettant les contributions d’experts et de leaders d’opinion de la communauté mondiale de la santé publique. Les détails concernant la plateforme publique seront annoncés prochainement. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre et contribuer à ces efforts sont invitées à contacter XPRIZE à l’adresse pandemicresponse@xprize.org.

Apprenez-en plus en regardant ce film expliquant le Pandemic Response Challenge.

