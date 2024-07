COGRA

COGRA: CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023/24 : 39 M€



COMMUNIQUÉ DE PRESSE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023/24 : 39 M€

Des fondamentaux solides dans un contexte de marché difficile Mende, le 8 juillet 2024 à 7h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre d’affaires au titre du 4ème trimestre et de l’exercice 2023/24. Chiffre d’affaires non audité en millions d’euros 2022/2023 2023/2024 Var. 1er trimestre (1er juillet – 30 septembre) 8,8 13,1 +49% 2ème trimestre (30 septembre – 31 décembre) 16,7 13,6 -19% 3ème trimestre (31 décembre – 31 mars) 17,0 7,7 -55% 4ème trimestre (1er avril – 30 juin) 8,8 4,6 -47% Total exercice (1er juillet – 30 juin) 51,2 39,0 -24% Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023/24 s’élève à 4,6 millions d’euros, en recul de 47% par rapport au 4ème trimestre 2022/23. Sur l’ensemble de l’exercice 2023/24, le chiffre d’affaires de Cogra s’élève à 39 millions d’euros, en recul de 24% par rapport à l’exercice 2022/23. Avec un effet de base élevé lié à la forte croissance de l’exercice 2022/23 (+22%), le niveau d’activité en 2023/24 reflète le recul de la consommation de chauffage, principalement lié aux températures douces cet hiver, couplé à la forte baisse des prix des granulés bois au 2ème semestre 2023/24. Comme annoncé dès la fin du 1er trimestre 2023/24, le marché du granulé bois a connu un retournement conjoncturel accentué par l’arrivée de volumes importants sur le marché et la normalisation rapide des prix des granulés après la forte augmentation de l’exercice précédent. Pleinement conscient des perturbations conjoncturelles et sectorielles actuelles, Cogra dispose des atouts requis pour absorber les aléas de marché : un outil de production souple et performant, des capacités de stockage importantes qui assurent la qualité de ses granulés sur le long terme et une clientèle fidèle et diversifiée. Dans ce contexte, Cogra anticipe une rentabilité dégradée sur cet exercice, avec un taux de marge EBIDTA légèrement en-dessous de l’objectif du plan Cap 2022 (une marge d’EBITDA durablement supérieure à 10%). Les anticipations pour l’exercice 2024/25 pourront être précisées à la publication des résultats annuels 2023/24, le 9 septembre 2024. À PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L’ÉNERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570 Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d’une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine nouvellement construite porte la production à 200 000 tonnes. L’activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d’apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d’énergie et de la protection de l’environnement. Retrouver toute l’information financière sur www.cogra.fr COGRA Zone de Gardès 48000 MENDE T : 04 66 65 34 63 LISTING SPONSOR EUROLAND CORPORATE Julia Bridger T : 01 44 70 20 84 COMMUNICATION FINANCIÈRE CALYPTUS Marie Calleux T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net CONTACTS Fichier PDF dépôt réglementaire



