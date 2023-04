COGRA

COGRA: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2022/23 +16% À 17,0 M€



+16% À 17,0 M€ Mende, le 6 avril 2023 à 8h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre d’affaires au titre du 3ème trimestre de l’exercice 2022/23. Chiffre d’affaires non audité en millions d’euros 2021/2022 2022/2023 Var. 1er trimestre (1er juillet – 30 septembre) 6,5 8,8 +35% 2ème trimestre (30 septembre – 31 décembre) 13,8 16,7 +21% Total 1er semestre (1er juillet – 31 décembre) 20,3 25,4 +25% 3ème trimestre (1er janvier – 31 mars) 14,7 17,0 +16% Total 9 mois (1er juillet – 31 mars) 35,0 42,4 +21% Sur les neufs premiers mois de l’exercice 2022/23, le chiffre d’affaires ressort à 42,4 M€, en croissance de +21 % par rapport au 31 mars 2022. Au 3ème trimestre de l’exercice le chiffre d’affaires de Cogra ressort à 17,0 M€ en croissance de +16 %. Pour cette fin de saison hivernale, Cogra a adapté son rythme de production à la demande, ralentie par les températures clémentes et les stocks constitués en début d’hiver face à la crise énergétique. L’ensemble de ces facteurs sont maitrisés par Cogra et intégrés à son modèle de développement. Cogra a pratiqué tout au long de l’année une politique d’approvisionnement et de gestion des tarifs raisonnée qui lui permettent actuellement de renforcer son portefeuille de clients, et d’équilibrer son réseau distribution en faveur d’une clientèle diversifiée et de proximité. En vue de la saison prochaine, la qualité de ses granulés et de ses entrepôts de stockage est également un gage de fiabilité plébiscité par la clientèle. Fort de ces facteurs clés de succès, Cogra aborde l’avenir avec confiance. Perspectives 2022/23 Pour l’exercice 2022/23 Cogra prévoit de réaliser une marge d'Ebitda d'au moins 15 % sur l'ensemble de l'exercice. À noter que la saisonnalité constatée historiquement chez Cogra s'est fortement atténuée du fait de l'anticipation marquée des distributeurs et consommateurs en début de saison. Grâce à l’ensemble des mesures prises depuis plusieurs mois, la responsabilisation des clients et la prise de conscience que ce marché doit être organisé selon un schéma de circuits courts, tant en approvisionnement qu’en distribution, Cogra entend participer autant que possible à l’effort de production tout en préservant les fondamentaux solides et vertueux de son modèle de développement. Mise à disposition du Rapport financier semestriel Le rapport financier semestriel au 31 décembre 2022 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 avril 2023. Il peut être consulté sur www.cogra.fr, rubrique « Bourse », « Documentation ». Prochains rendez-vous Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2022/2023 ( clos au 30 juin) : le 6 juillet 2023 avant bourse À PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L’ÉNERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570 Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d’une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine nouvellement construite porte la production à 200 000 tonnes. L’activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d’apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d’énergie et de la protection de l’environnement. Retrouver toute l’information financière sur www.cogra.fr COGRA Zone de Gardès 48000 MENDE T : 04 66 65 34 63 LISTING SPONSOR EUROLAND CORPORATE Julia Bridger T : 01 44 70 20 84 COMMUNICATION FINANCIÈRE CALYPTUS Marie Calleux T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net CONTACTS Fichier PDF dépôt réglementaire



