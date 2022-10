COGRA

COGRA: MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021/2022



07-Oct-2022 / 18:00 CET/CEST

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021/2022

Mende, le 7 octobre 2022 à 18h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le

7 octobre 2022 son Rapport Financier Annuel au 30 juin 2022.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse : www.cogra.fr rubrique « Bourse » / « Documentations » .

Assemblée Générale Mixte des actionnaires : le vendredi 21 octobre 2022 à 18h15 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022/2023 (clos au 31 décembre) : le lundi 9 janvier 2023 avant bourse

