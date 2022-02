COGRA

COGRA: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021/2022



07-Fév-2022 / 07:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021/2022 :

Chiffre d'affaires : +32% - EBITDA : +29% - Résultat net : +1%

Accélération de la croissance et maintien d'une marge d'EBITDA élevée





Mende, le 7 février 2022 à 7h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce ses résultats semestriels 2021/2022 (6 mois, clos le 31 décembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration du 3 février 2022.

Résultats audités, en K? 31/12/2021

(6 mois) 31/12/2020

(6 mois) Var. 30/06/2020

(12 mois) Chiffre d'affaires net 20 302 15 399 +32 % 24 690 Produits d'exploitation 17 400 13 185 +32 % 25 538 Achat de marchandises 1 926 1 495 +10 % 2 718 Achat de matières premières 7 524 5 226 +44 % 10 853 Autres achats et charges externes 4 080 3 098 +32% 6 073 Salaires et charges sociales 1 432 1 248 +15 % 2 325 Impôts, taxes et assimilés 197 240 -18 % 426 EBITDA 2 394 1 862 +29 % 3 172 En % du CA 12 % 12 % 13 % Amortissements et provisions 1 341 665 +102 % 1 251 Résultat d'exploitation 1 086 1 229 -12 % 1 947 En % du CA 5 % 8 % 8 % Résultat financier -42 -25 -72 % -81 Résultat exceptionnel 61 -89 +168 % 70 Résultat net 805 801 +1 % 1 349 En % du CA 4 % 5 % 5 %

Pour ce 1er semestre de très bonne facture, Cogra enregistre un chiffre d'affaires de 20,3 M?, en hausse de 32% par rapport à l'exercice précédent. L'accélération est permise par l'augmentation des capacités de production dans un contexte de marché porteur, stimulant également les ventes de poêles et chaudières, et services associés. La diversification de la clientèle, fidélisée par la qualité des granulés et la fiabilité de la chaine logistique se poursuit. Dans ce contexte, Cogra s'appuie sur un ensemble de facteurs favorables pour servir la demande croissante cet hiver et dans les prochaines années.

Dépassement de l'objectif d'EBITDA > 10%

Anticipant la poursuite de la croissance du marché et la demande hivernale, Cogra a renforcé ses stocks (5,7 M? contre 4,3 M? en 2020/2021) et augmenté sa production de granulés bois, comme en témoigne la hausse des achats de marchandises (+44%), grâce notamment à la mise en service de la nouvelle usine de Craponne-Sur-Arzon en début d'année 2021.

Dans ce contexte d'élargissement de sa capacité de production et de stockage, couplé avec l'utilisation du plein potentiel de ses outils de production, Cogra a maintenu la rentabilité de ses opérations avec une marge d'EBITDA à 12% du CA (identique à la même période de l'exercice précédent). Les dotations aux amortissement sont à 1,3 M? (contre 0,6 M? en 2020/2021) en lien avec le plan d'amortissement rapide favorisé par Cogra pour le nouveau site de production. Cogra a également renforcé ses équipes avec un effectif moyen temps plein de 71 personnes, contre 63 au 30 juin 2021. Avec le passage de cette nouvelle étape de développement la marge d'exploitation ressort à 5% du CA (contre 8% à la même période de l'exercice précédent).

Après un résultat financier en légère baisse (-42 K?) et un résultat exceptionnel de 61 K?, le résultat net de ce 1er semestre s'élève à 0,8 M? soit une marge nette de 4%,.





Structure financière conforme au modèle de Cogra et stocks renforcés

L'évolution du bilan reflète l'augmentation de la capacité de production et de stockage de Cogra pour la saison hivernale ainsi que les investissements déployés pour la construction et la mise en service de la nouvelle usine.

Ainsi, le niveau d'endettement financier reste stable à 13,4 M?. Avec à une trésorerie de 3,9 M?, la dette nette ressort à 9,5 M? et représente un gearing de 49%. Ces niveaux sont en ligne avec le plan de financement de Cogra. ACTIF, en K? 31/12/2021 31/12/2020 Var. 30/06/2020 Immobilisations incorporelles 10 10 - 10 Immobilisations corporelles 20 109 20 125 - 13 379 Immobilisations financières 461 447 3% 439 Stocks 5 759 4 318 33% 6 539 Créances 6 540 5 075 29% 2 753 Trésorerie 3 887 4 644 -16% 6 115 Charges constatées d'avance 863 690 25% 595 Total Actif 37 628 35 309 7% 29 830 PASSIF, en K? 31/12/2021 31/12/2020 Var. 30/06/2020 Capitaux propres 19 371 17 935 8% 17 166 Dettes 18 257 17 374 5% 12 664 dont dettes financières 13 394 13 241 1% 9 310 dont dettes d'exploitation 4 863 4 133 18% 3 354 Total Passif 37 628 35 309 7% 29 830 Perspectives 2021/2022

Dans ce contexte, Cogra anticipe un solide 2ème semestre 2021/2022 et confirme le dépassement du volet financier de son plan Cap 2022 présenté en septembre 2019 : à savoir d'atteindre durablement une marge d'EBITDA supérieure à 10%. Cogra est confiant dans sa capacité à poursuivre une dynamique de croissance pérenne et continuera de développer l'expansion de son portefeuille de clients afin de répondre aux attentes d'un marché en constante évolution.





Prochains rendez-vous Présentation investisseurs ce jour à 15h00, contacter Euroland Corporate pour inscription Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/2022 (clos au 31 mars) : le mercredi 6 avril 2022 après bourse Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/2022 (clos au 30 juin) : le mercredi 6 juillet 2022 après bourse

Retrouver toute l'information financière sur www.cogra.fr



A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine nouvellement construite porte la production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

COGRA

Zone de Gardès

48000 MENDE

T : 04 66 65 34 63 LISTING SPONSOR

EUROLAND CORPORATE

Julia Bridger

T : 01 44 70 20 84 COMMUNICATION FINANCIÈRE

CALYPTUS

Marie Calleux

T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net CONTACTS



Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Communiqué