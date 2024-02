COGRA

COGRA: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023/2024



13-Fév-2024 / 07:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023/2024

Chiffre d’affaires : +5 % - Marge d’EBITDA : 18,6 % - Marge nette : 9,5 %

Des résultats solides pour relever les défis de l'année 2024

Mende, le 13 février 2024 à 7h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce ses résultats semestriels 2023/2024 (6 mois, clos le 31 décembre 2023), arrêtés par le Conseil d’administration du 8 février 2024. Cogra a réalisé un premier semestre 2023/24 solide, avec une croissance de 5 % du chiffre d’affaires et une marge nette de 9,5 %. Ces résultats confèrent à Cogra une position favorable pour relever les défis de l’année 2024, notamment la normalisation d’un marché perturbé par la crise énergétique de 2023 et une saison hivernale moins rigoureuse, limitant les besoins de chauffage.

Résultats audités, en k€ 31/12/2023

(6 mois) 31/12/2022

(6 mois) Var. 30/06/2023

(12 mois) Chiffre d’affaires net 26 640,5 25 433,3 +5% 51 201,0 Produits d’exploitation 27 979,4 24 747,9 +13% 54 401,8 Achat net de marchandises 1 545,4 2 372,7 -35% 3 708,6 Achat net de matières 1ères et appro. 14 363,5 11 365,7 +26% 29 262,8 Autres achats et charges externes 5 127,6 4 312,1 +19% 9 334,1 Salaires et charges sociales 1 698,6 1 599,6 +6% 3 254,6 Impôts, taxes et assimilés 277,9 214,7 +29% 368,4 EBITDA* 4 957,2 4 869,5 +2% 8 443,3 en % du CA 18,6% 19,1% 16,5% Amortissements et provisions 1 554,8 1 437,4 +8% 2 929,5 Résultat d’exploitation 3 411,6 3 445,7 -1% 5 543,9 en % du CA 12,8% 13,5% 10,8% Résultat financier -70,0 -33,9 -107% -87,6 Résultat exceptionnel 25,3 45,6 -44% 37,2 Résultat net 2 518,7 2 581,5 -2% 4 087,5 en % du CA 9,5% 10,1% 8,0%

* EBITDA = Ventes (production vendue) + production stockée – achats de marchandises et matières premières – frais de personnel – charges externes – impôts et taxes – provisions pour dépréciation des stocks et comptes clients.

Chiffre d’affaires semestriel en croissance de 5 %

Pour ce 1er semestre 2023/2024, Cogra enregistre un chiffre d’affaires de 26,6 M€, en hausse de 5 % par rapport à l’exercice précédent, dans un contexte d’atterrissage du marché du bois énergie.

L’année 2022 avait été marquée par la crise énergétique : face aux craintes de pénuries de gaz et d'électricité, elle avait suralimenté la croissance du marché du bois énergie. Couplée à l'inflation des prix des matières premières, des coûts de production et de transport, la situation avait entraîné une vive hausse des prix qui n’avait pas épargné le segment des granulés de bois.

La politique tarifaire raisonnée de Cogra pendant cette période et sa clientèle fidèle et diversifiée (revendeurs, distributeurs et particuliers) ont contribué à la bonne tenue des ventes de granulés bois (92% du CA) qui ressortent en hausse de 12 % pour ce 1er semestre tandis que les ventes de poêles et de chaudière pâtissent du ralentissement général de la consommation (-36 % à 2, 0 M€, soit 8 % du CA). Le premier trimestre (CA +48,8%)a été marqué par une forte constitution de stocks par les distributeurs, tandis que le démarrage de la saison hivernale au second trimestre (CA -18,6%) a été freiné par la douceur du climat.

Performance financière élevée : marge d’EBITDA de 18,6 % et marge nette de 9,5 %

Face à la normalisation du marché du bois énergie et à la baisse de la consommation des ménages, Cogra a su piloter ses opérations avec agilité et prudence. Les achats nets de marchandises ont été réduits de 35%, en ligne avec le recul des ventes. La hausse des achats de matières premières a été limitée à 26%, contre 55% à la même période de l’exercice précédent. Cogra s'attache à contribuer au bon fonctionnement global de la filière bois en gérant ses achats de manière responsable et durable.

La maîtrise du modèle de développement de Cogra lui permet de générer un niveau élevé d'EBITDA, à 4,9 M€, soit une marge de 18,6 %. Cette marge est proche du niveau historique atteint à la même période de l’exercice précédent (19 %) et toujours supérieure à l'objectif du plan Cap 2022, qui visait une marge d'EBITDA dépassant durablement les 10%.

Après un résultat financier de 70 k€ et un résultat exceptionnel de 25 k€, le résultat net de ce 1er semestre s’élève à 2,5 M€, soit une marge nette de 9,5 %, également très proche du niveau record atteint au 1er semestre 2022/23.

Cette excellente performance financière dans un marché complexe témoigne de la solidité du modèle industriel développé par Cogra depuis sa création alliant agilité, proximité et excellence opérationnelle.

Une structure financière solide

L’évolution du bilan est conforme aux tendances détaillées précédemment et les capacités financières sont préservées. Bien que les stocks augmentent de 36 %, à 14,3 M€, l’endettement financier diminue de 25% à 8,8 M€, et la trésorerie augmente de 30 %, à 5,2 M€. Le gearing ressort à 15 %. Cogra dispose de toutes les marges de manœuvre pour traverser cette période.

ACTIF, en k€ 31/12/2023 31/12/2022 Var. 30/06/2023 Immobilisations incorporelles 10 10 -1% 10 Immobilisations corporelles 18 446 18 938 -3% 18 080 Immobilisations financières 491 499 -2% 491 Stocks 14 289 10 500 +36% 14 133 Créances 5 396 8 369 -36% 4 367 Trésorerie 5 233 4 026 +30% 5 889 Charges constatées d’avance 797 879 -9% 860 Total Actif 44 663 43 221 +3% 43 830 PASSIF, en k€ 31/12/2023 31/12/2022 Var. 30/06/2023 Capitaux propres 27 889 23 944 +16% 25 398 Dettes 16 774 19 277 -13% 18 432 dont dettes financières 8 786 11 711 -25% 9 749 dont dettes d’exploitation 7 988 7 566 +6% 8 682 Total Passif 44 663 43 221 +3% 43 830

Perspectives 2023/24

Pleinement conscient des perturbations conjoncturelles et sectorielles actuelles, Cogra dispose des atouts requis : un outil de production moderne et performant, des capacités de stockage importantes qui assurent la qualité de ses granulés sur le long terme et une clientèle fidèle et diversifiée. Du fait de la forte saisonnalité de l’activité, les résultats du 2ème semestre seront évidemment de moins bonne facture, mais ne pèseront pas sur la santé financière de Cogra. Sur l’exercice ils devraient rester supérieurs à l’objectif du plan Cap 2022 (une marge d’EBITDA durablement supérieure à 10%).

Dans ce marché perturbé, Cogra rester à l’écoute des opportunités de croissance externe ou organique qui répondraient à sa vision à long terme de croissance rentable et de respect de la sylviculture.

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023/2024 (clos au 30 mars) : le 8 avril 2024 avant bourse

À PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L’ÉNERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec trois usines d’une capacité totale de production de près de 200 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus de 1000 revendeurs. L’activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d’apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d’énergie et de la protection de l’environnement.

