Cogra 48 : Accor, Cogra, LDLC...les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

Le 05 avril 2024 à 18:27 Partager

Accor

Accor annonce la finalisation de son programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros annoncé le 22 février 2024. Une première tranche de rachat d'actions portant sur 275 millions d'euros a été réalisée à travers un contrat signé avec Jinjiang International le 11 mars 2024, portant sur 7 millions d'actions au prix de 39,22 euros chacune. Le solde du programme, lancé le 20 mars 2024, pour 125 millions d'euros a été finalisé le 4 avril 2024, avec l'acquisition de 2,92 millions d'actions à un prix moyen de 42,93 euros.



Cogra

Le spécialiste de l'énergie bois annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Geci International

Geci International (groupe spécialisé dans la technologie et le digital) a réalisé avec succès son offre au public d'obligations simples ("OS"), lesquelles sont non-convertibles en actions, auxquelles sont attachés deux types de bons de souscription d'actions ("BSA"). Les OS et les BSA étant désignés ensemble les "OBSA"). L'offre, d'un montant brut initial de 1,46 million d'euros, a été sursouscrite de plus de 18% et est ainsi portée à un montant de 1,67 million d'euros après exercice intégral de la clause d'extension.



LDLC

Dans le cadre des négociations exclusives en cours et après avis favorable de son comité social et économique, le groupe LDLC (entreprise présente sur les marchés high-tech en ligne) et Rue du Commerce (entreprise du secteur du commerce en ligne en France - Groupe Shopinvest) annoncent la signature du protocole d'acquisition du fonds de commerce Rue du Commerce, sous certaines conditions suspensives incluant l'autorisation de l'autorité de la concurrence. La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard le 30 juin 2024. Le marché sera informé de l'avancement du projet.