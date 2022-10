Cogra 48 : affiche une croissance de 35% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2022/23

Au premier trimestre 2022/23 (1er juillet - 30 septembre 2022), le producteur de granulés de bois Cogra a enregistré un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros en croissance de 35% par rapport au premier trimestre 2021/22 (6,5 millions). L'augmentation des ventes tient compte de l'accroissement continu de la demande, couplée à celle des capacités de production – la nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon, démarrée sur l'exercice 2020-2021. L'activité de ventes de poêles et chaudières est également sur la même tendance sur ce trimestre.



L'augmentation des tarifs des granulés bois, qui intervient progressivement depuis ce mois d'août, a sur ce premier trimestre un impact peu significatif.

Conformément à ses engagements, Cogra poursuit des pratiques de marché responsables visant à répondre aux besoins de chauffage en période hivernale, et à pérenniser le secteur des granulés bois tant sur le plan économique qu'écologique.



Au-delà d'une politique tarifaire raisonnée, Cogra privilégie les ventes de proximité. Grâce à une gestion agile des approvisionnements dans un contexte de forte activité, Cogra a pu réaliser l'entretien de ses lignes de productions préalablement à la montée en puissance de sa capacité de production, et au renforcement de ses stocks afin de servir la hausse de la demande cet hiver.

Cogra reste cependant très attentive à l'évolution du marché des matières premières. En effet, la saison de chauffe 2022-2023 sera sous tension dans un contexte inhabituel.



Grâce à toutes les mesures prises depuis plusieurs mois, la responsabilisation des clients et la prise de conscience que ce marché doit être organisé selon un schéma de circuits courts, tant en approvisionnement qu'en distribution, Cogra entend participer autant que possible à l'effort de production tout en préservant les fondamentaux solides et vertueux de son modèle de développement.