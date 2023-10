Cogra : CA accru de moitié au 1er trimestre

Le 10 octobre 2023 à 14:41 Partager

Pour son premier trimestre comptable, Cogra indique avoir généré un chiffre d'affaires en croissance de 48,8% à 13,1 millions d'euros, grâce notamment à une forte demande de sa clientèle en préparation de la saison d'hiver 2023-24.



La société spécialisée dans l'énergie bois ajoute avoir profité de la hausse des prix de vente mise en oeuvre progressivement sur l'exercice précédent, ainsi que de capacités de production quasi nominales sur cette période.



Cogra s'attend à ce que ces effets diminuent au fur et à mesure de l'exercice en cours, mais il aborde l'exercice 2023-24 avec confiance et dit disposer des marges de manoeuvres pour s'adapter au contexte économique inflationniste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.