Cogra 48 est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de granulés de bois. Par ailleurs, le groupe assure l'importation, la distribution et l'installation de poêles et de chaudières à granulés de bois. A fin juin 2023, Cogra 48 dispose de 2 sites de production implantés en France.

Secteur Sylviculture