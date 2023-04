Cogra : parmi les plus fortes hausses à Paris après son C.A.

Cogra grimpe nettement ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse.



Vers 12h10, l'action du producteur de granulés de bois gagne plus de 7%, signant ainsi l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Cogra a fait état ce matin d'une croissance de 16% à 17 millions d'euros de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre de son exercice décalé, clos fin mars.



Le groupe, basé à Mende, explique avoir adapté, lors de la fin de saison hivernale, son rythme de production à la demande, ralentie par les températures clémentes et les stocks constitués en début d'hiver face à la crise énergétique.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 mars, son chiffre d'affaires se monte à 42,4 millions d'euros, contre 35 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 21%.



Dans son communiqué, Cogra dit aborder l'avenir avec confiance et tabler, pour son exercice 2022/23, sur une marge d'Ebitda d'au moins 15%.



Il souligne que la saisonnalité historique de son activité s'est fortement atténuée du fait de l'anticipation marquée des distributeurs et consommateurs en début de saison.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.