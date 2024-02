Cogra : performance financière élevée avec une marge d’EBITDA de 18,6%

Cogra (+9,88% à 9,23 euros) grimpe en Bourse à la faveur d'une solide performance au premier semestre 2023/2024. Face à la normalisation du marché et à la baisse de la consommation des ménages, le spécialiste de l’énergie bois a généré sur cette période un niveau élevé d'EBITDA, à 4,9 millions d'euros, soit une marge de 18,6%. "Cette marge est proche du niveau historique atteint à la même période de l’exercice précédent (19%) et toujours supérieure à l'objectif du plan Cap 2022, qui visait une marge d'EBITDA dépassant durablement les 10%", explique le groupe.



Le résultat net sur ce semestre s'élève à 2,5 millions d'euros, soit une marge nette de 9,5%, également très proche du niveau record atteint au premier semestre 2022/2023.



Son chiffre d'affaires ressort à 26,6 millions d'euros en hausse de 5% par rapport à l'exercice précédent, dans un contexte d'atterrissage du marché du bois énergie.



La politique tarifaire raisonnée de Cogra pendant cette période et sa clientèle fidèle et diversifiée (revendeurs, distributeurs et particuliers) ont contribué à la bonne tenue des ventes de granulés bois (92% du chiffre d'affaires) qui ressortent en hausse de 12 % pour ce premier semestre tandis que les ventes de poêles et de chaudière pâtissent du ralentissement général de la consommation (-36% à 2 millions d'euros, soit 8% des revenus).



Bien que ses stocks augmentent de 36%, à 14,3 millions d'euros, l'endettement financier diminue de 25% à 8,8 millions d'euros, et la trésorerie progresse de 30%, à 5,2 millions d'euros.



Les résultats du prochain semestre n'impacteront pas la santé financière de Cogra



Ces résultats confèrent à l'entreprise une position favorable pour relever les défis de l'année 2024, notamment la normalisation d'un marché perturbé par la crise énergétique de 2023 et une saison hivernale moins rigoureuse, limitant les besoins de chauffage.



"Du fait de la forte saisonnalité de l'activité, nos résultats du deuxième semestre seront évidemment de moins bonne facture, mais ne pèseront pas sur notre santé financière. Sur l'exercice ils devraient rester supérieurs à l'objectif du plan Cap 2022 (une marge d'EBITDA durablement supérieure à 10%)", explique Cogra sur ses perspectives 2023/2024.