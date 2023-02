Cogra : semestriels supérieurs aux attentes, hausse du titre

Cogra a fait état lundi de résultats semestriels supérieurs aux attentes, le producteur de granulés ayant tiré parti d'un marché du bois pour l'énergie en pleine effervescence.



Dans les premiers échanges, le titre grimpait de plus 6,5% à la Bourse de Paris.



Sur le premier semestre de son exercice 2021/2022, clos le 31 décembre, le groupe de Mende dit avoir dégagé un Ebitda 'historique' de 4,9 millions d'euros, correspondant à une marge d'exploitation de 19%.



Son résultat net sur la période ressort à 2,58 millions d'euros, soit un triplement par rapport aux 805.000 euros publiés un an auparavant.



Déjà publié, le chiffre d'affaires semestriel atteint 25,4 millions d'euros, en hausse de 25% par rapport à l'exercice précédent.



Dans son communiqué, Cogra explique avoir bénéficié à plein de ses capacités de production, augmentées par la mise en route d'une nouvelle usine, et de la bonne gestion de ses stocks et approvisionnements.



La société rappelle avoir fait, par ailleurs, le choix de limiter la hausse de ses prix de vente sur ses clients.



Après ce premier réussi, Cogra anticipe un second semestre solide et prévoit de réaliser une marge d'Ebitda d'au moins 15% sur l'ensemble de l'exercice, rappelant la saisonnalité de son activité très tournée vers la saison hivernale.



'Nous estimons que cet objectif sera assez largement dépassé', réagissent ce matin les analyste d'Euroland, qui confirment leur objectif de cours de 21 euros et leur recommandation d'achat sur le titre.



