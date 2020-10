COGRA: ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 OCTOBRE 2020 - Compte rendu

COGRA

Mende, le 21 octobre 2020 à 07h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce avoir tenu son Assemblée Générale Mixte le 16 octobre 2020.



Les 44 actionnaires présents ou représentés réunissaient 77,77 % des titres en circulation et 81,03 % des droits de votes, soit 2 665 033 actions et 3 667 266 droits de vote.



Le détail des votes par résolution est le suivant : Réso. Libéllé Vote

pour Vote

contre Abstention Résolutions à titre ordinaire 1 Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice 2019/2020. Quitus à la gérance 99,950 % 0,050 % - 2 Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 99 ;997 % - 0,003 % 3 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Constat de l'absence de convention. 100,0 % - - 4 Autorisation d'opérer sur les actions de la société 99,911 % 0,089 % - 5 Pouvoirs en vue des formalités AGO 100,0 % - - 17 Renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Claude ENGELVIN 100,0 % - - 18 Renouvellement du mandat d'administrateur de François CHAPON 100,0 % - - 19 Renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe CHARBONNEL 100,0 % - 20 Pouvoirs en vue des formalités AGE 100,0 % - Résolutions à titre extraordinaire 6 Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 97,053 % 2,947 % - 7 Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes 57,792 % 42,208 % (résolution rejetée) 8 Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sans indication de bénéficiaires 57,794 % 42,206 % 0,003 %



(résolution rejetée) 9 Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes, durée de la délégation, plafond de l'émission, sort des rompus 100,0 % - - 10 Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise 97,022 % 2, 978 % - 11 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis en cas de demande excédentaire conformément aux dispositions de l'article L.225-135-1 du Code de commerce 96,965 % 3,035 % - 12 Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans offre au public dans la limite de 20% du capital social par an 57,792 % 42,208 % (résolution rejetée) 13 Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'annuler des actions acquises dans le cadre du programme de rachat et de réduire en conséquence le capital de la Société 100,0 % - - 14 Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème,10ème et 12ème résolutions 99,969 % 0,031 % - 15 Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation 60,749 % 39, 251 % (résolution rejetée) 16 Extension de l'objet social de la société à de nouvelles activités 100,0 % - -





























Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine est en construction pour porter la production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

