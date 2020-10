COGRA: CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020/2021

COGRA

Mende, le 5 octobre 2020 à 17h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce son chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 (clos le 30 septembre 2020).

Chiffre d'affaires non audité

en millions d'euros 2019/2020

(3 mois) 2020/2021

(3 mois) Var. 1er trimestre

(1er juillet 2020 - 30 septembre 2020) 5,83 5,19 -11% Au 1 er trimestre 2020/2021, Cogra a généré un chiffre d'affaires de 5,19 millions d'euros en baisse de 11 %

(-640 K?) par rapport à l'exercice précédent. Ce trimestre d'été, traditionnellement peu significatif sur l'exercice, a par ailleurs pâti du faible niveau des ventes au mois de juillet lié aux stocks disponibles chez les revendeurs restés fermés pendant le confinement. Le niveau d'activité s'est normalisé dans les mois suivants.

Les essais de la nouvelle usine, en phase finale de construction, commenceront dans les prochains jours, pour un démarrage de la production en novembre et une montée en régime progressive en fonction de la demande. Cette nouvelle unité adjacente au site existant de Craponne-sur-Arzon, permettra une optimisation des charges opérationnelles.

Cogra confirme ses objectifs Cap 2022 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200 000 tonnes et une marge d'EBITDA supérieure à 10%.



Mise à disposition du Rapport financier annuel

Le rapport financier annuel de l'exercice clos le 30 juin 2020 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 septembre 2020. Il peut être consulté sur www.cogra.fr , rubrique « Bourse », « Documentation ».



Prochains rendez-vous Assemblée générale des actionnaires de Cogra : Vendredi 16 octobre 2020 à 18h15 dans les locaux de la société : ZAE du Causse d'Auge - 6, rue de la Tendelle 48000 MENDE.



Retrouver toute l'information financière sur www.cogra.fr





A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine est en construction pour porter la production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

