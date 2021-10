COGRA

COGRA: CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2021/2022 : 6,5 M? : +25 % - Excellent début d'exercice



07-Oct-2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2021/2022 :

6,5 M? : +25 % - Excellent début d'exercice



Mende, le 7 octobre 2021 à 7h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce son chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre (clos le 30 septembre 2021) de l'exercice 2021/2022.

en millions d'euros 2020-2021 2020-2021 Var. 1er trimestre

(1er juillet 2021 - 30 septembre 2021) 6,49 5,19 +25% Au 1er trimestre 2021-2022, Cogra a généré un chiffre d'affaires de 6,49 millions d'euros en hausse de +25 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La dynamique commerciale est particulièrement remarquable en cette période où les besoins de chauffage sont peu élevés. Elle traduit non seulement l'efficacité de la stratégie commerciale et l'attractivité des granulés bois de Cogra auprès d'une clientèle élargie, constituant ses stocks en préparation de l'hiver, mais aussi la forte croissance des activités de ventes et d'installation de poêles et chaudières. Renforcée par les ressources allouées à ce volet de la stratégie commerciale, celles-ci contribuent à la hausse des activités de service, mais aussi à nourrir la demande de granulés auprès d'une nouvelle clientèle fidélisée.

Pendant cette période Cogra a mis à contribution son nouveau site de production avec une montée en charge progressive visant à calibrer au mieux les stocks pour servir la demande des prochains mois.

Perspectives 2021-2022 : Poursuite de la croissance rentable

Cogra entend continuer sur sa trajectoire de croissance rentable, sur un marché du granulés bois toujours porté par les tendances de consommation économiques et responsables, améliorant le cadre de vie.

Le nouvel outil de production de Craponne-sur-Arzon Cogra pourra venir renforcer le développement des ventes en 2021-2022. Dans cette perspective Cogra continue d'élargir son portefeuille de clients d'une part en adressant un nombre croissant de points de vente chez des clients grands comptes existants et d'autre part en conquérant de nouveaux clients. Cogra dispose ainsi des marges de man?uvre nécessaires pour suivre l'évolution de la demande cet hiver.

Ainsi, Cogra continue de bénéficier d'une situation optimale au regard d es engagements de son plan Cap 2022 présentés en septembre 2019 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200 000 tonnes et une marge d'EBITDA durablement supérieure à 10 %.

Prochains rendez-vous Assemblée générale mixte : le 15 octobre 2021 à 18h15 (à Mende) Chiffre d'affaires du 2ème trimestre (clos le 21 décembre 2021) : le 10 janvier 2022 Résultats du 1er semestre 2021-2022 (clos au 31 décembre 2021) : le 14 février 2022 avant bourse



A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine nouvellement construite porte la capacité de production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement. Plus d'information sur www.cogra.fr

