COGRA: CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2020/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2020/2021 :

8,27 M? en croissance de +29 %



Mende, le 6 avril 2021 à 7h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre (clos le 31 mars 2021) de l'exercice 2020/2021.

Chiffre d'affaires non audité

en millions d'euros 2019/2020 2020/2021 Var. 1er trimestre

(1er juillet 2020 - 30 septembre 2020) 5,83 5,19 -11 % 2ème trimestre

(30 septembre 2020 - 31 décembre 2020) 9,89 10,21 +3 % 3ème trimestre

(31 décembre 2020 - 31 mars 2021) 6,39 8,27 +29 % Total 9 mois

(1er juillet 2020 - 31 mars 2021) 22,11 23,67 +7 % Au 3ème trimestre 2020/2021, Cogra a généré un très bon niveau d'activité avec un chiffre d'affaires de

8,3 millions d'euros en hausse trimestrielle de +29 % en dépit d'un hiver relativement clément. Sur les

9 premiers mois de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires s'élève à 23,7 millions d'euros pour une croissance de +7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le démarrage des opérations en début d'année du troisième site de production, adjacent à son autre usine de Craponne-sur-Arzon, s'est bien déroulé. Conformément aux attentes, la montée en charge progressive de la production sur ce nouveau site a peu contribué à la performance de ce trimestre. Avec une capacité totale portée à 200 000 tonnes (+60%) et de nouveaux entrepôts de stockage, Cogra dispose d'une réserve de croissance importante pour constituer les stocks pour la saison prochaine.

Le renforcement de l'appareil industriel s'est accompagné d'un élargissement du portefeuille de clients et d'une bonne maîtrise des coûts d'approvisionnement permise par les solides relations et la planification des besoins à long terme établies avec les scieurs partenaires, fournisseurs de résidus de bois. La Société confirme par ailleurs que l'ensemble des opérations demeurent faiblement affectées par la crise sanitaire.

Cogra bénéficie d'une situation optimale au regard d es objectifs de son plan Cap 2022 présentés en septembre 2019 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200 000 tonnes et une marge d'EBITDA supérieure à 10 %.

Mise à disposition du Rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel au 31 décembre 2020 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2021. Il peut être consulté sur www.cogra.fr, rubrique « Bourse », « Documentation ».

Prochains rendez-vous Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020/2021 (clos au 30 juin 2021) : le 6 juillet 2021 avant bourse Retrouver toute l'information financière sur www.cogra.fr

A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine nouvellement construite portera la production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement. COGRA

