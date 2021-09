COGRA

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 15 OCTOBRE 2021





Mende, le 30 septembre 2021 à 08h00 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le

15 octobre 2021 à 18 heures 15 dans son établissement du Causse d'Auge, 6 rue de la Tendelle à Mende.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 109 du 10 septembre 2021.

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

Conformément à la réglementation en vigueur, les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse : www.cogra.fr rubrique « Bourse » / « Assemblée Générale » .

































Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine nouvellement construite portera la production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement. COGRA

