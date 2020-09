COGRA

COGRA : RÉSULTATS ANNUELS 2019/2020



07-Sep-2020 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS ANNUELS 2019/2020

Forte progression des résultats

EBITDA +33 % - Résultat net +56 %

Confirmation des objectifs du plan Cap 2022



Mende, le 7 septembre 2020 à 8h00 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce ses résultats annuels 2019/2020 (12 mois, clos le 30 juin 2020), arrêtés par le Conseil d'administration du 3 septembre 2020.

Résultats audités, en K? 30/06/2020

(12 mois) 30/06/2019

(12 mois) Var. 31/12/2019

(6 mois) Chiffre d'affaires net 24 690 24 362 1% 15 670 Produits d'exploitation 25 538 24 677 3% 13 247 Achat net de marchandises 2 634 3 171 -17% 1 616 Achat net de matières premières 10 873 10 358 5% 4 845 Autres achats et charges externes 6 073 6 158 -1% 3 257 Salaires et charges sociales 2 325 2 167 7% 1 124 Impôts, taxes et assimilés 426 364 17% 273 EBITDA 3 172 2 389 33% 2 103 En % du CA 13% 10% 13% Amortissements et provisions 1 251 1 169 7% 616 Résultat d'exploitation 1 947 1 267 54% 1 508 En % du CA 7,9% 5% 10% Résultat financier -52 -129 -37% -52 Résultat exceptionnel 70 107 -35% 48 Résultat net 1 349 863 56% 1 052 En % du CA 5,5% 3% 7%

Nouvelle amélioration de la rentabilité

Dans un contexte de légère croissance des ventes, avec un chiffre d'affaires annuel de 24,7 M? en hausse de 1%, Cogra bénéficie d'une nette amélioration de la rentabilité et publie des résultats en forte croissance.

L'activité de l'exercice a été freinée au 4e trimestre par les effets de la crise sanitaire du fait de la fermeture de certains points de vente et du ralentissement des flux de transport. Des températures particulièrement élevées ont également pesé sur les ventes du 2e semestre (janvier-juin). Les ventes de granulés sont néanmoins en croissance de +5 % sur l'exercice, à 20,9 M?, portées par la vitalité de la demande de la part d'une clientèle diversifiée et par l'extension progressive des circuits de distribution . L'évolution des ventes de poêles et chaudières a été temporairement impactée par la crise (-15 % à 3,5 M?) dans une période moins favorable à l'investissement des ménages du fait du confinement. Les ventes de services sont restées stables, à 0,25 M?.

Fort de la bonne maîtrise de ses opérations et de ses charges, notamment sur les achats de marchandises, Cogra enregistre un EBITDA de 3,2 M? (12,8 % du CA) en hausse de +33 % par rapport à l'exercice précédent. L'évolution des achats de matières premières (+5 %) reste modérée grâce à la bonne utilisation des outils de production et à l'augmentation des capacités de stockage.

La hausse de la masse salariale (+7 %) reflète le renforcement des équipes en production pour préparer le lancement de la nouvelle usine mais aussi pour faire face à la demande du secteur poêles et chaudières. La société a ainsi recruté 4 personnes sur l'exercice portant l'effectif à X salariés au 30 juin. La disparition du CICE en 2019 a également un impact compte tenu du chevauchement de l'exercice sur 2 années civiles.

Les dotations aux amortissements augmentent légèrement à 1,25 M?, sous l'effet des investissements courants (extension de la flotte et renouvellement de matériels), compensés par des dotations en recul sur les actifs plus anciens. Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 1,9 M? (7,9 % du chiffre d'affaires). Le résultat financier s'améliore légèrement et ne traduit pas encore l'augmentation de l'endettement intervenue en fin d'exercice pour financer la nouvelle unité de production.

Le résultat net ressort à 1,35 M?, soit 5,5 % du chiffre d'affaires annuel 2019/2020, à comparer à 3,5% l'an passé.



Structure financière solide

L'augmentation de la dette financière au 2e semestre (9,3 M? à fin juin contre 4,8 M? un an plus tôt), pour le financement de la nouvelle usine, est en partie compensée par la hausse de la trésorerie (6,1 M? vs 3,4 M? au 30/06/19). Cette amélioration de la trésorerie intervient alors que les stocks augmentent de 0,9 M?, afin de mieux répondre à la demande de ce début d'exercice.

ACTIF, en K? 30/06/2020 30/06/2019 Var. 31/12/2019 Immobilisations incorporelles 10 0 - 14 Immobilisations corporelles 13 379 10 305 30% 11 801 Immobilisations financières 439 403 9% 334 Stocks 6 539 5 652 16% 2 642 Créances 2 753 2 757 - 4 628 Trésorerie 6 115 3 373 81% 4 290 Charges constatées d'avance 595 559 6% 640 Total Actif 29 830 23 051 29% 24 349 PASSIF, en K? 30/06/2020 30/06/2019 Var. 31/12/2019 Capitaux propres 17 166 15 368 10% 16 643 Dettes 12 664 7 413 71% 7 706 dont dettes financières 9 310 4 053 130% 4 783 dont dettes d'exploitation 3 354 3 360 - 2 923 Total Passif 29 830 23 051 29% 24 349 Lancement de la nouvelle usine en octobre 2020 et confirmation des objectifs « Cap 2022 »

L'avancement du projet de nouvelle usine n'a été que légèrement retardé par les effets de la crise sanitaire : le lancement des essais est prévu en octobre 2020, avec un démarrage de la production en novembre et une montée en régime progressive en fonction de la demande. Cette nouvelle unité adjacente au site existant de Craponne-sur-Arzon, permettra une optimisation des charges opérationnelles. Les charges d'amortissement devraient par ailleurs augmenter modérément cette année, puis atteindre leur pic à partir de l'exercice prochain.

L'extension des capacités intervient à un moment propice pour accompagner une demande qui croît régulièrement et des réseaux de distribution qui s'élargissent.

Cogra confirme ses objectifs Cap 2022 : être un acteur de référence avec une capacité de production de 200 000 tonnes et une marge d'EBITDA supérieure à 10%.



Prochains rendez-vous Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020/2021 (clos au 30 septembre 2020) : le 5 octobre 2020 Assemblée Générale des actionnaires : le 16 octobre 2020





Retrouver toute l'information financière sur www.cogra.fr



A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de près de 125 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. Une 3ème usine est en construction pour porter la production à 200 000 tonnes. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

COGRA

Zone de Gardès

48000 MENDE

T : 04 66 65 34 63 LISTING SPONSOR

EUROLAND CORPORATE

Julia Bridger

T : 01 44 70 20 84 COMMUNICATION FINANCIÈRE

CALYPTUS

Marie Calleux

T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net CONTACTS

Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Communiqué