Le prince Andrew trouve un accord avec son accusatrice

NEW YORK (Reuters) - Le prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elizabeth II d'Angleterre, a trouvé un accord avec Virginia Giuffre, qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente, montre mardi un document judiciaire.

Virginia Giuffre avait porté plainte en août dernier contre le prince Andrew, l'accusant de l'avoir contrainte, il y a plus de vingt ans, à une relation sexuelle au domicile londonien de Ghislaine Maxwell, ex-associée de Jeffrey Epstein, puis de l'avoir agressée sexuellement à deux reprises dans des résidences d'Epstein.

Les avocats des deux parties ont indiqué dans le document qu'un accord financier avait été trouvé - sans en dévoiler le montant - et que le prince Andrew comptait faire une importante donation à l'association pour les droits des victimes de Virginia Giuffre.

Le prince Andrew "n'a jamais eu l'intention de porter atteinte à la personne morale de madame Giuffre et il reconnaît les souffrances qu'elle a vécues à la fois en tant que victime d'abus et d'attaques publiques", est-il écrit dans le document.

"Le prince Andrew regrette sa relation avec Jeffrey Epstein et loue le courage de madame Giuffre et des autres survivantes. Il s'engage à prouver ses remords en soutenant le combat contre le trafic sexuel et ses victimes", est-il encore précisé.

Une porte-parole du prince Andrew a déclaré ne pas avoir de commentaire à ajouter.

Le palais de Buckingham s'est abstenu de tout commentaire.

(Reportage Luc Cohen; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)