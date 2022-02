Twitter fait moins bien que prévu au 4e trimestre, les rachats d'actions salués

(Reuters) - Twitter a fait état jeudi de revenus publicitaires et d'une croissance du nombre de ses utilisateurs au quatrième trimestre plus faibles que prévu, tout en annonçant des prévisions inférieures aux attentes, ce qui indique que le plan de redressement du réseau social peine à porter ses fruits.

Le groupe a toutefois annoncé un nouveau programme de rachats d'actions et dit avoir fait des "progrès significatifs" vers son objectif d'atteindre 315 millions d'utilisateurs et 7,5 milliards de dollars de revenus annuels d'ici la fin 2023. Il a en outre indiqué que la croissance des utilisateurs devrait s'accélérer aux États-Unis et à l'international en 2022.

Dans l'objectif d'attirer de nouveaux utilisateurs et annonceurs, Twitter travaille à l'ajout de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'organiser des conférences sonores et des newsletters.

Mais les résultats trimestriels, les premiers depuis l'arrivée en novembre du nouveau directeur général Parag Agrawal, soulèvent des questions sur l'efficacité de ce plan alors que les analystes attendaient des signes d'amélioration plus rapides.

Le nombre d'utilisateurs quotidiens dits "monétisables", c'est-à-dire qui sont exposés aux publicités sur la plateforme, a augmenté de 13% pour atteindre 217 millions au cours du trimestre achevé le 31 décembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne 218,5 millions, selon les données IBES de Refinitiv.

Les revenus publicitaires sur la période ont progressé pour leur part de 22% sur un an pour s'établir à 1,41 milliard de dollars, un résultat également inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,43 milliard de dollars.

Pour le premier trimestre, Twitter anticipe un chiffre d'affaires entre 1,17 milliard et 1,27 milliard de dollars, alors que les analystes tablent en moyenne sur 1,26 milliard.

Outre ces résultats, Twitter a annoncé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars, qui vient s'ajouter aux 2 milliards de dollars de rachats approuvés en 2020.

Ce nouveau programme démontre "la confiance du groupe dans notre exécution et notre stratégie", a déclaré dans un entretien le directeur financier Ned Segal.

A New-York, l'action du groupe gagnait près de 9% dans les transactions en avant-Bourse.

"Le plan de rachat d'actions de Twitter aide les investisseurs à faire abstraction des résultats et des perspectives relativement faibles de l'entreprise", a déclaré Jesse Cohen, analyste chez Investing.com.

(Reportage Sheila Dang à Dallas, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

