Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir un rendement total, composé d'un revenu courant élevé et d'une appréciation potentielle du capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant dans des actions ordinaires de sociétés d'investissement de gestion à capital fixe sélectionnées par le gestionnaire d'investissement du Fonds et qui investissent de manière significative dans des actions ou des titres productifs de revenus. Son portefeuille est axé sur des actions ou des titres productifs de revenus, des secteurs ou des stratégies, tels que les stratégies de dividendes, les stratégies d'options d'achat couvertes, les stratégies de rendement total, les stratégies équilibrées, les actions générales (y compris les actions versant des dividendes et celles n'en versant pas), les stratégies à durée limitée, les titres convertibles, les titres privilégiés, les titres à haut rendement et l'immobilier, l'énergie, les services publics et d'autres stratégies axées sur les actions ou sur les revenus. Son gestionnaire est Cohen & Steers Capital Management, Inc.