Cohen & Steers, Inc. a annoncé que William Scapell, responsable des titres à revenu fixe et des titres privilégiés, prendra sa retraite le 1er août 2024 après plus de 20 ans de service chez Cohen & Steers et 30 ans dans la finance, notamment chez Merrill Lynch et à la Réserve fédérale. Elaine Zaharis-Nikas, qui occupe actuellement le poste de gestionnaire de portefeuille senior, succédera à William Scapell et sera promue responsable des titres à revenu fixe et des titres privilégiés, à compter du 1er avril 2024. M. Scapell restera gestionnaire de portefeuille principal pour les stratégies et les fonds de titres privilégiés jusqu'à sa retraite.

Mme Zaharis-Nikas a rejoint Cohen & Steers en 2003 dans le cadre du lancement de l'activité Fixed Income and Preferred Securities avec M. Scapell. Sa promotion reflète sa capacité à générer de l'alpha, son expérience dans la gestion des véhicules d'investissement et des comptes clients de la société, ainsi que son leadership au sein de l'équipe Fixed Income and Preferred Securities. Cette transition reflète l'engagement de Cohen & Steers à planifier les successions et à former la prochaine génération de dirigeants de la société.

En tant que responsable des titres à revenu fixe et des titres privilégiés, Mme Zaharis-Nikas dirigera les investissements et les équipes de titres à revenu fixe et de titres privilégiés de la société à l'échelle mondiale. Elle rendra compte à Jon Cheigh, directeur des investissements. Mme Zaharis-Nikas restera gestionnaire de portefeuille principale pour les stratégies Preferred Securities et Fixed Income de la société. Elle dirigera une équipe de trois gestionnaires de portefeuille, dont Jerry Dorost, Robert Kastoff et Raquel McLean, ainsi que quatre professionnels de la recherche.

L'équipe de gestion de portefeuille compte en moyenne plus de 15 ans d'expérience au sein de la société et est soutenue par une équipe de traders dirigée par Austin Fagan, un trader spécialisé dans les titres à revenu fixe qui travaille pour l'équipe depuis 2003.