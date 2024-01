Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif de placement du Fonds est le rendement total, l'accent étant mis sur le revenu. Le Fonds investit dans des titres émis par des sociétés d'infrastructure, qui comprennent des services publics, des pipelines, des routes à péage, des aéroports, des chemins de fer, des ports, des sociétés de télécommunications et d'autres sociétés d'infrastructure. Le gestionnaire d'investissement et les sous-conseillers examinent le potentiel de réussite de chaque société à la lumière des tendances générales de l'économie et du secteur, ainsi que la qualité de la gestion, la situation financière, le plan d'affaires, la position sur le marché de l'industrie et du secteur, le ratio de distribution des dividendes, la gouvernance d'entreprise et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la société. Le Fonds est géré par Cohen & Steers Capital Management, Inc.