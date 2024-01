Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir un rendement total élevé en investissant dans des titres immobiliers. Le fonds recherche à la fois le revenu courant et l'appréciation du capital (réalisée et non réalisée) avec une importance à peu près égale. Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 75 % de son actif total dans des actions de sociétés immobilières. Les investissements du Fonds dans des titres de sociétés immobilières peuvent également inclure des investissements immobiliers privés. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif total dans des titres privilégiés et d'autres titres à revenu fixe ou de créance émis par tout type de société. Le fonds ne peut investir plus de 25 % de son actif total dans des titres de créance émis ou garantis par des sociétés immobilières. Le fonds investit dans différents secteurs, tels que les soins de santé, l'industrie et les centres de données. Le conseiller en investissement du Fonds est Cohen & Steers Capital Management, Inc.