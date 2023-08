Coherent Corp, anciennement II-VI Incorporated, est une société de fabrication intégrée. Les produits de la société comprennent les communications optiques, les dispositifs optoélectroniques, l'optique et les systèmes laser. Les produits de communication optique comprennent des émetteurs-récepteurs optiques, des câbles optiques actifs, des moteurs optiques, des composants de communication, la gestion des longueurs d'onde et l'instrumentation optique. Les produits optoélectroniques comprennent des barres et des piles HPL, des pompes et des semences HPL SE, de l'optoélectronique GaAs, de l'optoélectronique InP et des lasers pour la détection. L'optique comprend l'optique laser industrielle, l'optique d'imagerie thermique, l'optique pour les sciences de la vie, l'optique polyvalente et les matériaux optiques. Les systèmes laser comprennent la découpe laser, le micro-usinage laser, le rodage laser et la découpe monodiamant. Les autres produits de la société comprennent les outils de traitement laser, les composants laser, les dispositifs électroniques, l'épitaxie et l'implantation d'ions, l'électronique à large bande, la thermoélectricité, les céramiques et les composites à matrice métallique, ainsi que les matériaux d'ingénierie.

Secteur Equipements et pièces électroniques