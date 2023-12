Coherent Corp. est une entreprise de fabrication intégrée verticalement. Elle développe, fabrique et commercialise des matériaux techniques, des composants et des dispositifs optoélectroniques, des sous-systèmes et des systèmes optiques et laser destinés aux marchés de l'industrie, des communications, de l'électronique et de l'instrumentation. Ses segments comprennent les réseaux, les matériaux et les lasers. Le segment Réseaux conçoit, fabrique et commercialise des produits tels que des composants et matériaux optiques et électro-optiques, des composants optiques infrarouges, des lasers et détecteurs à semi-conducteurs, des matériaux d'ingénierie et des plaques épitaxiales de semi-conducteurs composés. Le segment des matériaux fabrique des émetteurs-récepteurs pour les centres de données et les réseaux optiques de télécommunications, des lasers de pompage, des amplificateurs optiques, des matériaux cristallins, des optiques, des lasers et des modules optoélectroniques. Le segment des lasers propose des lasers et des produits optiques destinés à des clients industriels dans le domaine des semi-conducteurs et des équipements d'affichage, de la fabrication de précision, de l'aérospatiale et de la défense.

Secteur Equipements et pièces électroniques